東涌官地估值跌四成 業界料仍有流標風險

上述東涌第106B區地皮位於東涌填海區臨海位置，可望機場一帶海景，項目2023年9月曾推出，同年11月截標，雖然當時收4份標書，惟最終流標。甯漢豪昨稱，項目本季將推出招標，為期內唯一推售之住宅官地，可建樓面涉約40.1萬方呎，預計提供約745伙。

甯漢豪：港鐵售出同區地 道路漸開通

甯漢豪稱，雖然有關地皮不在本年度賣地表內，但港鐵近日成功售出同區住宅用地，同區公營房屋陸續入伙，而區內道路亦逐漸開通，故認為是合適時間推出。

她又說，有關地皮切合業界需求，包括規模較細、毋須興建政府設施及毋須做地盤平整工程；有關地皮雖曾流標，但現時重新推出，招標條款有優化，如當年項目計劃可建約400伙，平均每伙面積約968方呎，但現時單位增加，平均面積降至約538方呎，有助增加回報率。

不過綜合各大測量師行，上述項目估值約4.81億至10.02億元，每方呎樓面地價約1200至2500元，較2023年推出時估值約8億至16億元、每方呎樓面地價約2000至4000元下跌37%至40%。值得留意，除了上述地皮調整單位規模，曾流標的港鐵東涌東站一期項目亦在大幅拆細後，於上月售出。甯漢豪稱，政府會聽取市場意見推地，拆細土地屬其中一個方向，但要視乎每幅土地考慮。