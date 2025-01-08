今季僅推曾流標東涌住宅地 年度賣地收入暫40億 甯漢豪：不能只靠賣地支撐開支

料供745伙 較之前多八成

資料顯示，今年度政府迄今只成功售出兩幅位於沙田小瀝源的地皮，共涉約16.4億元。甯漢豪昨日說，據網上公開資料，2024/25年度迄今，政府整體賣地收入約40多億元。雖然賣地收益遠低於預期的約330億元，不過甯漢豪稱，近年經濟環境說明，政府不能夠純粹依賴地價收入支撐開支，而賣地收入是市場行為，政府不能為爭取賣地收入而定不符合市場狀况的地價。她又說，賣地收入雖然重要，但亦不是政府最高的收入來源，政府仍有薪俸稅及利得稅等收入，佔比都較賣地收入高。

全年料8340伙 僅達標63%

除了賣地收入為近年新低外，甯漢豪稱，今季政府亦僅推出東涌第106B區住宅官地，預計可提供約745伙（較之前大增逾八成），連同期內市建局將推出旺角山東街項目，預計可建約340伙，以及兩個私人發展/重建項目可提供約13伙，第四季預計共提供約1100伙，總計2024/25年度4個季度可提供約8340伙，為今年目標約63%。不過她補充，過去4個財政年度，土地供應較原先目標共超出約1.2萬伙。

對於市場建議重推「勾地」制度，甯漢豪認為，政府於1999年引入勾地制，令主導權落入發展商手上，但政府應保留賣地主導權，如現時推勾地制，則與原意背道而馳，即使雙軌並行亦擔心為市場帶來混亂信息，但政府在推出土地時仍樂意聽取發展商意見。

業界：短期供應增 減賣地合適

萊坊執行董事、大中華區估價及諮詢部主管方耀明指出，本年度賣地收入是自2003/04財政年度後的新低，主要反映市况低迷，發展商因應買樓情况調節投地取態，而現在賣地表當中餘下的土地，相信較難售出，政府如果推出一些市中心、規模較細的地，發展商會有興趣。

美聯物業首席分析師劉嘉輝則認為，本財年賣地計劃可建單位數目連跌3年，不單比起去年大減約45.9%，更比2019/20年度12,198伙低位跌超過三成，為自政府於2010/11年開始主動推地以來的15年新低，反映政府審時度勢，在短期供應大增下，減少賣地是合適做法，亦有助增加市場的信心。

有指不景氣 料明年度仍未復蘇

對於未來賣地收益，普縉總監（估值及諮詢）李雋傑指出，過去一年市場飽受地緣政治及高息環境帶來的資金及經濟影響，樓市回調屬可預期內，而現時市况不景氣，相信政府賣地土地收入於2025/26年度仍不會有明顯復蘇迹象。