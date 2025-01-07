推超額抽籤候補 牙科街症出席爆額「盡量服務」

衛生署數據顯示，牙科街症網上登記首日服務缺席率30%，第二日跌至22.2%，第三日再跌至12.4%。許美賢昨日於港台《千禧年代》稱，近日缺席情况好轉，但仍明顯高於去年首10個月的約8%至10%；缺席原因包括市民不認識街症服務範圍，也有長者表示家人臨時無法陪診，亦不排除網上登記較方便，部分人「不妨一試」登記。

缺席率續跌 仍高於去年首10月

衛署：或有人「不妨一試」登記

網上登記昨日為第四個服務日，引入超額抽籤和候補機制，衛生署抽籤時會抽出超過服務名額，同日並致電所有中籤者確認會否出席，倘有人表示將缺席，署方會隨即聯絡候補名單。署方另要求所有應診者翌日上午8時半到達診所，點名後若確認有空缺，會於9時半起致電候補名單，候補者最遲11時半須抵達。

衛生署回覆數據顯示，堅尼地城社區綜合大樓和九龍城牙科診所前日（5日）分別抽出46個名額，署方同日成功聯絡41和37人，共佔約84.8%，其中共3人表示將缺席。該署稱候補名單3名市民均年滿65歲，前日接獲電話通知，且於昨早8時半前抵達診所。

至於今日服務的粉嶺健康中心、荃灣和元朗政府合署，衛生署數據顯示分別超額2、4和0個，共抽出94個籌，成功聯絡到84人，當中1人表示會缺席。

許美賢稱綜合近日和去年缺席率後，決定超額抽籤比例為10%，又稱由於候補名單會獲安排至其第一志願診所，相信主要是同區居民，能於兩小時內報到，即使稍遲抵達診所亦會彈性處理。