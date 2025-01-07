養兩子成人 寡母哭訴大仔「死得冤枉」 未敢看關員攔路片段 「不解為何他要站中間」

收入微薄「殮葬費唔知點算」

48歲的黃太向本報憶述與長子的相處點滴。她說一家三口住公屋、家境清貧，丈夫病逝後她「頂硬上」負起家中重擔，靠家庭保母微薄收入撫養兩子，有時月薪僅數千元，可謂「餐搵餐食餐餐清」。

相依為命十餘年，黃太終將兩子養育成人。她說長子「很孝順、很懂事」，剛於都會大學畢業，偶爾會兼職幫補家計，少令她擔心，「剛剛先讀完書、出身，湊到佢咁大，準備投身社會、成家立室，為什麼現實這麼殘忍？」

事發當天黃太正在外工作，晚上突然接到噩耗。她憶起當日場景時多次掩面痛哭，斷續道出「個心好似跌咗落嚟咁，成個人失晒控」。她乘的士趕抵現場，旁人着她去看長子一眼，「我也不敢去看，好驚，（全身）震晒」。至今她未敢看事發片段，但聽聞有人在路中攔截兒子的電單車，痛哭道「我也不知道為什麼……他要站在中間，為什麼那個關員……」。

女友稱「終身伴侶」

收死訊「以為玩笑」

死者女友梁小姐得悉男友死訊當刻「以為是開玩笑」，直至趕抵現場看到眾人神色凝重，又說與男友交往3年半，形容他是「終身伴侶、靈魂伴侶」。梁小姐稱男友很喜歡車，靠兼職收入買車，平日常節衣縮食，「記得他買完之後還問我：『這顏色漂不漂亮呀？』我那時還答他『咁醜樣嘅、咁普通』」。她說男友持有私家車及電單車駕駛執照，不時與車友「遊車河」，有時載她兜風，「他揸車時會讓其他車，反而我坐在後面會心急」，強調男友「絕對不開快車」。

關員涉罪過輕？兩人答不清楚

事發時以身擋路的休班關員涉干預汽車被捕。被問會否覺得罪名過輕，兩人皆說不清楚，指警方尚未向家屬交代其追截原因等，「也不知道要等多久」。

如欲捐助，可把善款存到死者母親中銀戶口：012-581-1-018603-4（LIN ZHU）