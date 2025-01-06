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陳茂波：考慮加大財政整合計劃力度

【明報專訊】去年財政預算案提出財政整合計劃，政府會在今個及未來兩個財政年度，每年削減1%經常開支。財政司長陳茂波昨日稱改善公共財政策略會以節流為主，考慮到現時經濟和財政狀况，正考慮加大財政整合計劃力度，進一步控制開支增幅，包括要求政府不同部門再審視資源分配和工作先後優次，並透過重新調配資源更好應對社會需要。

政府料本財政年度赤字少於1000億元。陳茂波昨日在網誌解釋，連續兩個財年出現赤字的主因，包括新冠疫情導致的巨額開支，高息環境和地緣政治影響資金流向，遏抑本地資產市場，繼而影響連帶的相關收入。他亦稱一些範疇的開支結構有需要檢視的地方。

赤字歸因疫情開支高息環境地緣政治

他提到改善公共財政關鍵在於開源節流，首要是在維持以至改善公共服務前提下，管控經常開支增幅，又指很多國家疫後面對巨額財赤，均以節流作主要手段，控制支出以逐步收窄收支差距。

稱須檢視個別資助計劃運作模式

陳茂波不點名提到個別資助計劃涉及的開支增幅，對政府財政構成顯著長遠壓力，無可避免須檢視有關計劃的運作模式，政府已聽到社會不同意見，包括如何令計劃運作達至財政上的可持續。

陳續說，會將工務工程按緩急輕重排序，並調整推行時間，其中北部都會區和其他與經濟及房屋發展相關的工程項目，會優先獲投入資源；政府亦會善用發債和公私營合作等模式，利用市場資金推動基建項目發展，以創造空間令新的經濟動能加速成長，並轉化為稅收和其他收入。

開源方面，陳茂波稱在衡量不同選項時有數個重要考慮，包括需要兼顧社會實際狀况，不能操之過急，避免削弱經濟恢復的動力；同時需要保持香港簡單低稅制的競爭優勢，以及「能者多付」原則，盡量減低對普羅市民的影響。

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