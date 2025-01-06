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中學駐校社工：測考派卷月 求助升一成

【明報專訊】聖誕節假期後，至少196間官立及資助中學正值測考，有駐校社工向本報稱，在測考或派發成績月份接到的求助個案會升約一成，指中學生較常在試前憂慮溫習時間不足，試後擔憂成績轉差。中學校長李建文表示，學校將容許情緒受困學生不應試，盼告知學生「沒關係的，實在考不到，就不要考」。

有准情緒受困免應試 校長盼告知「沒關係的」

本報查閱全港383間官津中學的校網，發現曾上載本學年校曆表的289間中學中，196間中學（67.8%）將在聖誕節假期後的一周內安排測考，包括全數29間官立中學。當中92間中學（31.8%）在復課首天即安排測考（見表）。

香港中華基督教青年會（YMCA）現為19間中學提供駐校服務，學校社會工作部主管江少慧向本報說，在1、2月及5、6月等測考或派發成績的月份，有學校接到再多約一成學生求助。她說，部分學生在測考期間睡眠質素轉差、面容緊張，更甚者在應試時手震、「唞大氣」，遭教師發現而轉介社工跟進。

中學生稱假後測考邊遊玩邊憂慮

與駐校社工恒常會面的中四生Ryan（化名）學業成績優異，上次測驗考獲全班第三。他說教師及同學對他抱有很大期望，形成無形壓力，舉例有教師不時勉勵他「保持成績」，同學亦習慣在試後找他核對答案。他說學校在聖誕節假期後安排測考，令他外出遊玩時「多少玩得不盡興」，時常憂慮「如果我再玩久一點，是否就沒有時間溫習？」

曾任社工的校長李建文說，很少學生會單因考試而情緒受困，「往往已累積了很多（學業）壓力，到考試時便滿瀉、頂不住」，教師將在復課後、測考前的兩天觀察學生情緒，提供協助。他續稱即使有學生應考時突然情緒轉差或精神狀態不理想，學校亦容許他們不考試，改以平日表現計算全年成績。

李建文特別提到，今屆中六生的初中階段「基本上（因新冠疫情）停課、停學」，學習基礎不牢固，隨着中學文憑試臨近就更易焦躁，「以為考不好就世界末日」。他認為，假期前或後測考並非問題根源，最重要是讓年輕人知道成績並非成功的唯一指標。

相關字詞﹕學童自殺 學生精神健康 考試壓大 測驗 考試

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