未依指引 55官津小長假後周內測考 1/4官小擇日復課第一二天

明報記者 黃嘉妍 葉希雯

教局：續了解政策建議落實情况

本報記者查閱全港454間官立及資助小學的校網，在380間上載本學年校曆表的小學中，其中55間小學安排在聖誕節假期後的一周內展開測考，佔約14%，當中15間在復課當天或翌日開始測考（見表）。官立小學未遵教育局指引的情况尤甚，有上載校曆表的30間官小中，14間官小（46.7%）安排在長假期後一周內測考，其中荃灣官立小學在復課當天展開上學期期考。

教育局回覆稱，各校校情不一，學校將參考《指引》並因應學生需要，通盤考慮學教評規劃。局方強調，學校的測考和評估安排應考慮學生的均衡發展及健康的生活方式，並按學生能力和需要調整；又鼓勵家長和子女善用假期時間，注意作息安排。

家長：女兒假後連考4天 聖誕全程閉關

不過，有家長則趁聖誕節假期安排子女補習，迎戰假後測考。育有兩名女兒的歐陽女士稱，兩女分別念小四及小五，今天開始連考4天試。她說，女兒在整個聖誕節假期近乎全程「閉關」溫習，「晏晝1點操卷操到夜晚8點」。她慨嘆，女兒偶然會喊累、嚷着要外出，期望學校改在放假前測考，以讓孩子放假期間盡興玩樂。

教評會倡予時間緩衝 否則如「淋冷水」

教育評議會主席蔡世鴻稱，緊接在長假期後安排測考並不理想，或快速增加學生的學業壓力，舉例有幼童曾「扭計」不願上學，亦有高年級生「神遊太虛」。他認為，復課後三四天甚至一周後才展開測考較恰當，讓學生有時間緩衝，不然「他玩到興高采烈，你叫他上學，（尤如）淋盆冷水下去」。

蔡世鴻亦憶述曾有學生在復課後嘔吐甚至缺課，形容學童精神健康「非一日之寒」，建議學校多關注學生日常表現。

校長：倘全年需測考4次 難每次避長假後

私校德萃幼小中學校發展總監及小學部總校長朱子穎曾在津校浸信會天虹小學推展「愉快學習」，他說不傾向緊接在長假期後安排測考，因學生需時適應上課規律及調節作息，但指學校普遍按測考次數制定時間表，倘全年需測考4次，便很難每次均避開長假期後的時段。

朱子穎又稱，長假期對有情緒困擾的學生而言是「高危日子」，倘學生的壓力源自家庭，「一放假，就很怕回家」；倘源自學業或朋輩相處，長假後復課則意味要再次面對。他說，與其他校長傾談時得悉，高小及中學生在長假期後做出𠝹手等「attention seeking」（尋求注意）的心理行為增多，認為學生或盼在復課時向同學、教師或社工求助。

另外，不少中學也安排學生假期後測考，而教育局未有為中學測考日期訂定指引。

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