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陳茂波：絕不考慮地價回贈 不重推勾地

【明報專訊】受資產市場表現影響，政府賣地相關收入減少，有市民建議政府在新一個財政年度首季推賣地優惠，向勾地及中標地產商回贈地價，提高買地誘因。財政司長陳茂波昨在電視節目回應稱，「絕不考慮」地價回贈，亦不會重推「勾地機制」，政府希望掌握賣地主動權，認為現行做法較符合公眾利益。

市民倡增買地誘因 陳盼掌賣地主動權

市民孔先生昨在港台《財政預算案》諮詢節目《眾言堂》建議政府提供地價回贈，提高商界買地積極性，他舉例一塊100億元地皮，發展商申請勾地後，最終土地成功售出，勾地的發展商可獲5%地價回贈。

陳茂波在節目回應稱，發展商買地時應已考慮所需成本，「絕不考慮」地價回贈，同時亦不會重推勾地表。翻查資料，勾地機制始於1999年，政府於2013年2月宣布取消。

陳解釋，勾地機制即是將政府擬推地塊放在列表上，「發展商有興趣哪塊地，就提出勾出來拍（賣），變了主動權不在政府」，他期望每季賣地主動權在政府手上，由政府決定「賣多少、如何賣、選哪些地」。他又認為現行做法較符合社會需求及公眾利益。

學者倡引入外國發展商 土地拆細賣

就增加賣地收入，中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量在節目表示，幾間大發展商已有很多土地儲備，未必需要即時投地，建議引入新的中小型或外國發展商進場，他們財力或有限，建議拆細土地推售，或多向海外宣傳。他又建議要激活樓市，將印花稅100元的安排，由現時只限300萬元以下物業，擴至350萬或400萬元以下。

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