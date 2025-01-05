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財赤料千億內 擬按緩急推工程 另控經常開支「節流」 議員倡北都分期

【明報專訊】政府下月26日公布新一份《財政預算案》，財政司長陳茂波昨日出席電台諮詢節目時表示，距離本財政年度完結還有兩個月，料全年度赤字約在1000億元以下，目標在「三數年之內」恢復收支平衡，形容「非常有信心」。他說，為達至收支平衡，會以「節流」為主，分別從控制政府經常開支、按先後緩急推行工務工程兩方面着手。立法會工務小組委員會委員謝偉銓表示，政府在現時財政狀况下要「睇餸食飯」，舉例北部都會區工程可分期推行；另一委員張欣宇稱基建是投資未來，不贊成減少相關開支。

陳茂波赴諮詢 稱開源原則能者多付

陳茂波昨出席香港電台節目《眾言堂》諮詢意見，約130名市民出席，出席者關注議題廣泛，涵蓋公共財政收支、中年人住屋、街市租金、鼓勵私人投資、2元乘車優惠等（見表）。

針對財赤問題，陳茂波表示，拓收入原則是「能者多付」，盡量減少影響普羅市民，例如重新徵收酒店房租稅、高收入者按兩級徵稅。節流方面，他稱要再進一步審視政府提出的財政整合計劃，看看是否有空間「力度再大一些」。

狄志遠反對削社福開支 倡高層公僕減薪

財政整合計劃以節流為重點，陳茂波說，主要方向之一是控制政府經常開支增長。翻查政府帳目，社會福利範疇的經常開支為各政策組別中最多。社福界立法會議員狄志遠回覆本報表示，政府的「資源效率優化計劃」提出在兩個財政年度內，各局或部門每年減1%經常開支，屬「最懶方法」，反對政府因財赤而一刀切，一併削減社福開支。他說本港人口老化、精神健康問題嚴重、貧窮問題惡化，減社福開支將影響服務。

狄表示，公務員現約有10%職位空缺，建議凍結職位兩年，料可節省100億至200億元開支，其間由部門首長檢視及重組人力結構。他另建議向收入較高企業加徵利得稅，以及高層公務員減薪。

謝偉銓倡放慢造地 張欣宇憂減工程致通縮

陳茂波說另一節流方向是按先後緩急推工務工程。謝偉銓舉例，北部都會區的工程可分期推行，短期內造地100至200公頃已足夠；海水化淡廠亦可分期，先佔食水用量5%，再逐步擴至10%；土地供應可先滿足未來5至8年需要，在足以應付10年建屋計劃下，造地可放慢。謝解釋，分期發展好處是減少前期資金投入，待資金回籠後再用於下期發展。

工務小組委員會另一委員張欣宇表示，政府數年前預計基本工程開支每年逾1000億元，近兩年已改為約900億元，他不贊成政府縮減工務工程開支，稱香港未來發展核心在投資未來，舉例北都土地價值現不高，正因為基建配套未齊備。他憂慮倘政府減工程，或引起通縮風險。他認為工務工程開支應維持在穩定水平，節約關鍵在提升效率，應以現有相同資金做更多的事。

2元乘車檢討受關注 陳：勞福局正研

就政府減開支，昨日《眾言堂》中多名出席市民關注政府檢討2元乘車優惠計劃進展。陳茂波稱留意到媒體有不少意見，政府有聽到，勞福局正在研究，稍後會公布。就有意見提到由巴士或港鐵公司承擔部分長者及殘疾者優惠，陳表示要留意會否令交通機構有加價壓力。

財政儲備漸減，有市民建議動用約4000億美元（約3.1萬億港元）的外匯儲備成立「盈富基金2.0」，陳茂波表示外匯儲備絕大部分是「別人流入的錢」，香港沒有外匯管制，相關資金用於「頂住聯繫匯率」，因此政府可動用的是數千億元財政儲備。陳預料到今年3月底，財政儲備有7200億元。

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