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推行5年斥資1.66億 去年回收量超目標四成

【明報專訊】即將結束的「中央收膠先導計劃」推行5年，政府合共批出6份合約，總值1.66億元，以委託承辦商收膠，每年平均約3300萬元。環保署表示，計劃訂立目標為每年回收5000公噸廢塑膠，而去年截至12月下旬總回收量逾7000公噸，超過目標四成。以去年回收7000公噸廢塑膠推算，每公噸平均花費約4700多元公帑。

回收率止跌 2023達7年新高

塑膠重量輕但體積大，物流和回收運作成本高昂，過去回收率偏低，2018年曾低見7%，該年回收量6.4萬公噸。自2020年初開始推行「中央收膠」，回收量止跌回升，全年回收10.2萬公噸，回收率升至11%（見表）。環保署上月公布的2023年《香港固體廢物監察報告》，本港整體塑膠回收率升至14%，是7年高位，全年回收12.8萬公噸廢塑膠；至於棄於堆填區的廢膠約77.4萬公噸，當中膠袋最多，約31.6萬公噸，其次是雜膠，約29.6萬公噸。

環署：屋苑不受影響 按機制支援

環保署表示，中央收膠先導計劃完結後，所有現時由先導計劃服務的屋苑不受影響，環保署會按現有合約機制及實際情况，支援受影響的綠在區區營辦團體。署方表示，所有綠在區區設施均接收由家居產生的廢塑膠，例如發泡膠製品，再轉交署方核准的下游回收商作妥善處理。至於其他未能經一般回收再造工序處理的廢塑膠，隨着技術發展，不少已可被製成環保磚或隔音裝置等。

此外，為支持回收業發展，去年《施政報告》提出改善專供回收用途短期租約用地的措施，包括放寬使用條款限制和改善招標安排，希望善用土地資源，以提升回收處理量及支援長遠回收網絡發展。

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