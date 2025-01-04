休班關員攔路 避警追鐵騎士炒斃 揭行車證逾期 死者友斥避擋路者必炒車

關員輕傷送院 海關：全力配合調查

海關回覆本報查詢時確認事件中一名休班關員發生交通意外，受傷送院；海關會全力配合警方調查。意外後，27歲姓黃電單車男司機身體多處嚴重受傷，頭盔飛脫，由救護員即場證實死亡，以白布臨時遮蓋遺體，警方其後再以帳篷遮蓋，等候舁送殮房。

警追截兩圈 死者失控撼大樹鐵柱

現場為宏基街，長約240米，兩線單程行車，右方另有一線劃為供車輛停泊上落客貨。事發於昨午5時許，綜合現場消息及網上車cam片段，涉事電單車當時被亮起藍燈的交警鐵馬尾隨追截，連續兩次駛進宏基街，在第二次時，一名穿灰衣男子站在行車線中央，面向電單車左右跳動，疑企圖以「人肉路障」阻擋電單車。電單車高速駛至時，該男子及時跳起轉身閃避，電單車擦身而過，他跌倒地上。

電單車其後失控猛撼左邊行人路鐵柱與大樹，尾隨交警鐵馬亦追至。涉事電單車於宏基街中央郵件中心對開翻側，斷成兩截，前輪連同頭叉與車身分離，碎片及零件散落一地，路旁大樹及鐵柱沾滿血漬。警方封鎖部分行人路及行車線蒐證，案件交東九龍總區交通部特別調查隊跟進。事件中一名40歲男途人（即灰衣男子）疑被電單車撞倒受傷。

友：攔路如同「謀殺」

死者女友及車友聞訊趕到現場，女友傷心飲泣。死者朋友Roy說，出事前兩人在附近吃飯，飯後分別騎電單車在附近兜風，其間有交警鐵馬亮起藍燈，疑似想截停死者。Roy說該名交警指示不清晰，沒有廣播，不清楚死者是否有意躲避警員。Roy意外後觀看相關片段，狠批站出馬路的灰色衫男子是「謀殺」，「未見過咁誇張……見到條片都嬲」。Roy說，死者當時車速約每小時60至70公里（現場路段時速限制50公里），強調是「正常車速」，死者若不避開灰衫男子，對方「死得」。Roy說遇到當時情况，任何電單車手都會「炒」，因電單車講求平衡，突然閃避必會失控。

Roy說死者取得駕駛執照逾一年，有一定駕駛經驗，「不是揸快車的人」。據他了解，死者有父母、弟弟和女朋友，為人很溫柔，早兩日兩人各自載女朋友遊車河，車速亦不快。Roy說死者平時炒幣、炒股為生，涉事電單車最近個多月新買。

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