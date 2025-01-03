市建局獲130億銀團貸款 非執董信不愈借愈多

逾10間銀行參與是次貸款，包括協調牽頭的中國工商銀行（亞洲）、作為代理行的瑞穗銀行香港分行，以及中國農業銀行香港分行、中國銀行（香港）、交通銀行香港分行、國家開發銀行香港分行、招商永隆銀行、星展銀行香港分行、恒生銀行、香港上海匯豐銀行、華僑銀行（香港）和渣打銀行（香港）。市建局表示，銀團貸款將用於推動市區更新的持續發展，改善已建設環境及提升舊區居民生活水平。

報道曾稱擬借60億

彭博社去年10月引述消息稱，市建局已就潛在的60億元銀團貸款向香港一些銀行發出徵求建議書。對於為何是次借貸金額較消息所指為多，市建局回覆「沒補充」。

市建局非執董、工聯會立法會議員郭偉强稱，局方借貸有限制，料不會出現「愈借愈多」或不斷借貸；市建局正面對數個大項目，例如九龍城重建項目，在現金流方面有實質需要，故需借貸。被問到市建局有否足夠能力還款，他說借貸額度經保守估算，局方財政能力仍穩健。