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市建局獲130億銀團貸款 非執董信不愈借愈多

【明報專訊】市建局行政總監韋志成去年7月透露，未來兩三年發債融資規模約100億至150億元，料去年及今年初發債。市區重建局昨日宣布簽訂一筆130億元五年期定期及循環銀團貸款，為局方提供財務靈活度，以有效推展其項目及資本改善計劃。有市建局非執行董事稱局方借貸有限制，料不會出現「愈借愈多」或不斷借貸情况。

逾10間銀行參與是次貸款，包括協調牽頭的中國工商銀行（亞洲）、作為代理行的瑞穗銀行香港分行，以及中國農業銀行香港分行、中國銀行（香港）、交通銀行香港分行、國家開發銀行香港分行、招商永隆銀行、星展銀行香港分行、恒生銀行、香港上海匯豐銀行、華僑銀行（香港）和渣打銀行（香港）。市建局表示，銀團貸款將用於推動市區更新的持續發展，改善已建設環境及提升舊區居民生活水平。

報道曾稱擬借60億

彭博社去年10月引述消息稱，市建局已就潛在的60億元銀團貸款向香港一些銀行發出徵求建議書。對於為何是次借貸金額較消息所指為多，市建局回覆「沒補充」。

市建局非執董、工聯會立法會議員郭偉强稱，局方借貸有限制，料不會出現「愈借愈多」或不斷借貸；市建局正面對數個大項目，例如九龍城重建項目，在現金流方面有實質需要，故需借貸。被問到市建局有否足夠能力還款，他說借貸額度經保守估算，局方財政能力仍穩健。

相關字詞﹕借貸 銀團貸款 市建局

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