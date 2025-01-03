政府公營機構紛發債 學者：市場容量有限

市建局去年8月公布發行120億元債券，票面息率3.35%至3.55%，年期3至10年；房協去年9月亦宣布，與12家本地及國際銀行簽訂一筆120億元5年期定期及循環銀團貸款。關焯照預料在更多機構發債下，發債成本愈來愈高，美國若繼續減息，情况會較好，但今年經濟環境仍是未知之數。

「鐵路加物業」神話不再 損市場信心

關焯照說，以港鐵現時規模，透過發債及以物業套現換取數百億元現金流，相信問題不大，但若融資額達1600億元則料有困難，可能要分段發債。他說港鐵一向以地產收入支持鐵路發展，但在經濟下行之時，與土地相關收入減少，令相關模式未必再可行，而此情况下，市場信心亦受影響，為發債帶來困難。

至於出售或抵押物業，關認為可透過證券化落實，因商場有租金、物業管理等收入，港鐵可按估值換取現金流，惟此後要與其他股東分拆收入，會影響原先盈利能力。