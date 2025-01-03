明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

政府公營機構紛發債 學者：市場容量有限

【明報專訊】連同未來更新及保養鐵路資產，以及已動工的多個鐵路項目，港鐵料未來10年相關投資承擔至少逾1600億元，相關數字仍未計正規劃的北環線及南港島線西段等。為應付龐大投資計劃，消息人士表示港鐵擬發債、出售或抵押物業以獲取現金流。除港鐵外，市場亦有其他與建設相關公營機構發債融資，包括市建局、房協及政府等。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照回覆本報稱，資本市場容量有上限，加上「鐵路加物業」模式神話不再，將為港鐵發債帶來挑戰。

市建局去年8月公布發行120億元債券，票面息率3.35%至3.55%，年期3至10年；房協去年9月亦宣布，與12家本地及國際銀行簽訂一筆120億元5年期定期及循環銀團貸款。關焯照預料在更多機構發債下，發債成本愈來愈高，美國若繼續減息，情况會較好，但今年經濟環境仍是未知之數。

「鐵路加物業」神話不再 損市場信心

關焯照說，以港鐵現時規模，透過發債及以物業套現換取數百億元現金流，相信問題不大，但若融資額達1600億元則料有困難，可能要分段發債。他說港鐵一向以地產收入支持鐵路發展，但在經濟下行之時，與土地相關收入減少，令相關模式未必再可行，而此情况下，市場信心亦受影響，為發債帶來困難。

至於出售或抵押物業，關認為可透過證券化落實，因商場有租金、物業管理等收入，港鐵可按估值換取現金流，惟此後要與其他股東分拆收入，會影響原先盈利能力。

相關字詞﹕關焯照 冠域商業及經濟研究中心 鐵路加物業 港鐵 發債

上 / 下一篇新聞