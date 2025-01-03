建設高峰期「入不敷支」恐再現 物業升值 去年中值近千億

租市低迷 租金淨收入跌

據2024年中期業績，集團的香港鐵路營運扭轉過去數年虧損局面，恢復除息稅前盈利4.15億元，尚能自負盈虧，但僅為微利。另外，其長期看重的「鐵路+物業」模式，某程度上用以平衡鐵路盈利出現波動的情况，但是觀乎在港的收租物業雖持續增加，卻碰正低迷的租務市場，錄得淨租金收入反而由2019年度的39.73億元，下跌至2023年只有36.09億元，總租金收入亦未見突破50億元（見圖2）。

集團唯一可恃是「磚頭」有價，其投資物業價值逐年上升，至去年6月底已達975.84億元。相關投資物業既可出售套現，或甚至再按揭及抵押「撳機」。按目前商業物業通常按市值一半再抵押，這或為港鐵應付將來新的建設，暫時帶來稍多「銀彈」應付龐大開支。然而「撳機」多少，取決於其將來再融資及還本還息能力，這始終仍屬未知之數。