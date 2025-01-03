開支飈收入減 港鐵研發債售商場 10年工程費料遠超1600億 田北辰倡公私營分擔

方案未定 或推「組合拳」

港鐵消息人士強調，最終採納何種開源方案現仍未確定，有可能以「組合拳」模式，選擇在最適合時間推行。

就未來開支，消息人士指出，港鐵2023至2027年已需投入650億元更新及保養鐵路資產；2027至2034年落成的新鐵路線包括洪水橋站項目、屯門南延線、小濠灣站項目、東涌線延線，以及東鐵線古洞站，預計相關投資額達1000億元，即涉逾1600億元。若加入研究中的北環線及南港島線西段，新鐵路投資額或達逾2000億元，消息人士稱「相當於港鐵現時巿值約兩倍」，港鐵現金流收入難以應付龐大投資計劃，需另覓其他融資渠道。

樓市弱或被壓價 研抵押套現

消息人士透露，開源可能方案之一是發行30年長期債券，而港鐵現在負債比率約三成，估計巿場可接受比率最多達六成。另消息指出，港鐵亦不排除出售資產，包括旗下商場或其他物業，但消息人士承認在目前巿道下，出售商場物業或被壓價，所以亦可考慮將商場物業向銀行抵押套現。

消息人士強調，港鐵無論舉債抑或出售資產都是應付現金流問題，因近期地價收入不理想，例如最近東涌新發展區項目一度流標，要拆細重推，強調這些土地收益只是延後，而新項目完成後，港鐵規模會較現在大一倍。

節流方面，消息人士稱港鐵會引入新科技，令更新舊設備更精準，減少浪費。對於現金流不足下會否考慮減少派息，消息人士表示要由董事局決定，但政府作為大股東，每年從港鐵收取60億元股息，在政府千億元財赤壓力下，估計不派息機率不大。

田倡土木機電工程公私營分擔

政府外匯儲備豐「有力舉債」

就港鐵未來面對龐大工程支出承擔，田北辰形容「呢壇嘢我就好大反應」，將就政府今年《財政預算案》提交建議，促請推動公私營合作鐵路發展模式。他建議土木相關工程由政府負責，與機電相關例如列車、信號系統、路軌等部分則由港鐵負責，土木與機電工程開支比例一般為7：3。他說港鐵在境外包括深圳、北京、倫敦等的鐵路項目，亦以此模式推展。他預計港鐵未來工程開支3000多億元，按以上分配，當中2100億元由政府負責，其餘900億元由港鐵承擔。他形容政府雖面對財赤，但同時外匯儲備達數萬億元，赤字金額與之相比屬小數目，認為政府「絕對有能力舉債」；而港鐵僅為上市公司，政府發債能力必較強。

田又說，土木工程由政府以工務工程推展，由土拓署負責，可省卻額外審批流程及時間，有助減省工程開支。至於公私營合作下港鐵料需承擔900億元，他認為屬港鐵能力範圍，涉及過境票價收益多，相關項目舉債較易；至於現時市况下出售商場資產換取現金流，他認為並不可取。

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