兩家庭幼兒失父親 家屬冀盡快查明經過

司機除夕放假 約同鄉外出消遣

Ali於家中排第二，有一姊兩妹。操流利粵語的妹妹Sarah稱，兄長於巴基斯坦出生，自小來港，持香港身分證並融入香港生活，與太太育一對一歲及兩歲的兒子。Sarah表示，兄長於除夕不用上班，故偕4名同鄉外出消遣，豈料遭逢車禍奪命，而昏迷送院的21歲男乘客為兄長鄰居。

身亡乘客妻女在家鄉 一弟正求學

34歲死者Faisal（圖）則於昨凌晨送院後不治。與死者相識8年、同住於新填地街一單位的男室友說，除夕當日死者仍到大埔一地盤工作，放工後曾致電給他稱相約好友外出遊玩，「晏啲先返嚟呀」。該室友稱，死者與太太育有兩女，年約1及3歲，均在港出世，現時妻女及父母均身處巴基斯坦。死者另有兩名弟弟，其中一名弟弟仍於求學階段。

Faisal室友表示，昨早死者胞弟有到住所取回私人物品等。被問及會否將死者遺體運回巴基斯坦，該室友稱尚未知情况，有待死者家屬回覆。