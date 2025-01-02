撼切線的士 高速車翻飛3死 兩車另4客傷 的士司機被捕

【明報專訊】西九龍公路元旦發生6車相撞致命車禍，釀3死4傷。昨凌晨1時許，一輛載有兩名乘客之的士駛至西九龍公路近奧海城一期往西隧方向時切線，一輛載有4名乘客、從後高速駛至的私家車閃避不及碰撞，私家車隨即凌空翻滾，30歲南亞裔男司機當場死亡，同鄉4乘客中兩人昏迷送院後不治，另兩人分別昏迷及清醒送院。65歲林姓的士司機則涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，正被扣留調查。
後車司機被困失救 同鄉2死2傷
警方稱，昨凌晨1時44分，30歲男子駕駛一輛載有4名21至34歲男乘客的私家車，沿西九龍公路往西區海底隧道方向第三線行駛；65歲男的士司機則駕駛一輛載有一名23歲男乘客及一名19歲女乘客之的士沿第二線行駛。駛至近港鐵奧運站對開路段時，的士據報切線並撞向該輛私家車，私家車其後懷疑失控撞向石壆，再撞向另一輛行駛中之的士及3輛停泊於路肩的公路維修私家車。
根據網上流傳的行車記錄儀片段，昨凌晨1時37分，一輛的士沿西九龍公路往西隧方向左線，行駛至近港鐵奧運站對開路段時切線至中線，並再切線至右線時，與一輛從後高速駛至的黑色私家車相撞。私家車隨即失控，衝向快線分隔石壆，繼而塵土飛揚，全車彈起，凌空翻滾；的士則再向左撞向另一輛的士，3輛於路肩停泊的私家車被波及。
的士兩客清醒送院 4車被波及
私家車車頭嚴重損毁，引擎及車門甩脫在行車線上，現場亦遺留一輛嬰兒車，司機重傷被困車內，其中兩名乘客拋出車外。救援人員趕至將被困司機救出，惜當場證實死亡；兩名被拋出車外的33及34歲男乘客身體多處受傷，昏迷送院後不治；21歲男乘客背部受傷昏迷送院，至昨晚情况穩定；另一25歲男乘客背部受傷清醒送院，至昨午情况嚴重。至於的士的男乘客及女乘客則四肢受傷，均清醒送往廣華醫院治理。
5司機吹波全過關
事發後多名事主親友趕到現場了解，而涉案3輛公路維修車輛當時無人在車上，涉事路段一度全線封閉。被捕的士司機於車禍後聲稱當時遭其他車輛撞到，他涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，案件由西九龍總區交通部特別調查隊跟進。據了解，涉案5名司機均通過酒精呼氣測試。
翻查資料，西九龍公路過去一年亦發生多宗交通意外，其中去年7月一輛私家車沿西九龍公路駛至長沙灣海麗邨附近時，疑「攝車罅」與另一輛私家車相撞，一名司機受傷；8月西九龍公路往荃灣方向近奧海城對開則發生3車相撞意外，涉及一輛解放軍駐港部隊車輛，無人受傷。
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