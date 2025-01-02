撼切線的士 高速車翻飛3死 兩車另4客傷 的士司機被捕

後車司機被困失救 同鄉2死2傷

警方稱，昨凌晨1時44分，30歲男子駕駛一輛載有4名21至34歲男乘客的私家車，沿西九龍公路往西區海底隧道方向第三線行駛；65歲男的士司機則駕駛一輛載有一名23歲男乘客及一名19歲女乘客之的士沿第二線行駛。駛至近港鐵奧運站對開路段時，的士據報切線並撞向該輛私家車，私家車其後懷疑失控撞向石壆，再撞向另一輛行駛中之的士及3輛停泊於路肩的公路維修私家車。

根據網上流傳的行車記錄儀片段，昨凌晨1時37分，一輛的士沿西九龍公路往西隧方向左線，行駛至近港鐵奧運站對開路段時切線至中線，並再切線至右線時，與一輛從後高速駛至的黑色私家車相撞。私家車隨即失控，衝向快線分隔石壆，繼而塵土飛揚，全車彈起，凌空翻滾；的士則再向左撞向另一輛的士，3輛於路肩停泊的私家車被波及。

的士兩客清醒送院 4車被波及

私家車車頭嚴重損毁，引擎及車門甩脫在行車線上，現場亦遺留一輛嬰兒車，司機重傷被困車內，其中兩名乘客拋出車外。救援人員趕至將被困司機救出，惜當場證實死亡；兩名被拋出車外的33及34歲男乘客身體多處受傷，昏迷送院後不治；21歲男乘客背部受傷昏迷送院，至昨晚情况穩定；另一25歲男乘客背部受傷清醒送院，至昨午情况嚴重。至於的士的男乘客及女乘客則四肢受傷，均清醒送往廣華醫院治理。

5司機吹波全過關

事發後多名事主親友趕到現場了解，而涉案3輛公路維修車輛當時無人在車上，涉事路段一度全線封閉。被捕的士司機於車禍後聲稱當時遭其他車輛撞到，他涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，案件由西九龍總區交通部特別調查隊跟進。據了解，涉案5名司機均通過酒精呼氣測試。

翻查資料，西九龍公路過去一年亦發生多宗交通意外，其中去年7月一輛私家車沿西九龍公路駛至長沙灣海麗邨附近時，疑「攝車罅」與另一輛私家車相撞，一名司機受傷；8月西九龍公路往荃灣方向近奧海城對開則發生3車相撞意外，涉及一輛解放軍駐港部隊車輛，無人受傷。

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