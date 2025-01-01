有因24小時通關即夜北返 羅湖不開通宵 深圳客寧過夜

下午霸位者眾 佔星光大道一半

內地旅客李先生昨午4時許已到來等看煙花，他說約10年前亦曾來港看除夕煙花，之後因在湖北工作不便來港，現在到深圳工作，便決定再來。他說今天要上班，故不會在港過夜。相比當年，他說感覺香港現在較寬容，「以前（與港人）說話不好溝通」。

深圳早前恢復來港一簽多行，來自深圳的劉先生認為對他沒影響，因每年只會來港旅遊兩三次，而昨日則專程來看除夕煙花，想感受一下香港過年氣氛；他說因有24小時通關，今日凌晨會返回深圳，不擔心再如2023年除夕般有內地旅客滯留。同來自深圳的李先生說來港一直很方便，一簽多行恢復後無感到任何變化。他說觀賞煙花後會留港過夜，因家住羅湖附近，羅湖口岸只延長通關至凌晨2時，不夠時間讓他回家，若經深圳灣口岸則要多花數十分鐘，認為羅湖應通宵開放。

港人吳小姐是MIRROR成員柳應廷的粉絲，昨特意到尖沙嘴追星，亦會等到午夜看煙花。她說過去一年香港「旺丁不旺財」，希望新一年更多港人留港消費，「支持本地企業、小店，香港才會更有希望」；她認為若香港要發展為旅遊之都，應拓展更多本土文化讓本地及外地人認識，「不是在內地或者在哪裏買一個外國品牌回來，擺在這裏就算」，本港歌手、畫家、電影或藝術文化都值得大家認識。