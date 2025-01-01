煙花迎2025 維港歡聲響 餐飲旅業稱生意佳 料受惠一簽多行

日人稱港年味濃 專程影煙花

本港各區昨晚均有不同倒數活動，入夜後尖沙嘴海旁擠滿人等候觀賞煙花人群，不少人帶同攝影器材爭取前排位置，有日本旅客帶同專業相機到場，表示本港跨年氣氛較日本濃厚，故來港兩天旅遊並拍攝煙花。昨晚8時許，海旁已擠得水泄不通，警方實施人流管制措施，分批安排人群從尖沙嘴鐘樓一方進入海旁，亦有不少人乘船出海，冀能近距離觀賞煙花。

記者昨晚約9時在尖沙嘴觀察，發現仍有大批人通過廣東道前往文化中心海旁，亦有人選擇離開。來自深圳的高小姐稱，由於人潮太多阻擋視線，決定離開，考慮往對岸觀賞。警方昨晚約11時在社交媒體呼籲市民前往尖東或西九觀賞煙花。

蘭桂坊訂座八成

有酒店入住95%

西九文化區亦是旅發局推介的觀賞位置，愈夜氣氛愈熱鬧，有人帶備食物，坐在草地野餐，等待倒數。中環蘭桂坊一帶，警方旁晚起封路及實施人潮管制，入夜後人頭湧湧，不少餐廳滿座。蘭桂坊協會總監張素媚說，餐廳及酒吧昨訂座理想，不少訂座率逾八成，明顯多了內地客，估計與恢復深圳居民赴港「一簽多行」有關。

除夕煙花以「幸福樂章」為主題，與2023年除夕同樣歷時12分鐘，闊度達1300米，橫跨中環至北角，最後一幕是首次在維港上空展示的「七彩祥雲」，以銀閃煙花照亮紅、綠、黃、藍、紫及橙色等彩煙，將氣氛推至頂峰。市民李小姐及馮小姐說，對第三幕「生生不息」由煙花組成的長青樹印象最深刻。

口岸加時增過境巴站 疏散有序

2023年除夕煙花匯演後，大批內地旅客經當時唯一24小時通關的皇崗口岸返內地，惟巴士服務有限，不少人未能購票，滯留在巴士站和港鐵站等候。政府節慶安排跨部門工作小組今日凌晨作特別通關安排，深圳灣口岸改為通宵服務，羅湖口岸延至凌晨2時，另加強跨境公共交通服務。煙花匯演後，警方隨即疏散人群，人群大致有序散去。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彜表示，截至昨午2時，除夕酒店入住率逾95%，今日元旦則逾90%，略少於2023年，但2023年除夕是周日，難以比較，相信恢復一簽多行及增加自由行城市等措施下，來港旅客會逐漸增加。旅遊促進會總幹事崔定邦稱，維港兩岸不少酒店訂房爆滿，相信一簽多行恢復帶動旅客增長會持續至農曆新年。

另外，公立醫院第一名元旦BB今日零時7分在威爾斯親王醫院出世，是一名男嬰，重3.375公斤，母子平安。

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