年表分「足以吸客訪港」盛事 研機制杜絕損港形象

文體旅局上月公布明年上半年的盛事年表，涉及93項活動。本月接任局長的羅淑佩稱，年表內非每項活動也足以吸引海外客專程訪港，日後將劃分「有哪些重大盛事，是別人願意為了這些盛事來港，有哪些是他們到訪香港也可以參加」，強調盛事數量不變。

被問及球王美斯失場等多宗體育盛事「甩轆」，羅淑佩稱，部分盛事涉政府資助，部分屬純商業活動，但在政府場地舉辦的所有活動「必須要妥當」，將研究機制杜絕「有問題產生，甚至令到香港形象受損」的盛事。

未提夜繽紛 羅淑佩：不等於不做

至於藍圖未在去年夜繽紛活動着墨，羅淑佩說藍圖沒提及的「不等於不做」，當局將加強宣傳「18區日夜都繽紛」的項目。她並回應會否邀請國際巨星Taylor Swift來港演出，稱當局不會透露正與何人洽商，亦一定不會展現「一定要某人，沒有他不行」，否則會令香港在商業談判上「蝕底」。

旅監將推「專項專牌」計劃

藍圖同時提及要吸引及培育人才，旅遊業監管局將推出「專項專牌」計劃、導賞員銜接導遊計劃等，以增加專業導遊的市場供應。旅遊業監管局主席馬豪輝稱，旅監局將審視導遊試前訓練課程的課時及內容，研究進一步精簡及更新課程，以及考試內容的可行性。