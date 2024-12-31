目標2029增值1200億 低於2018年水平

羅淑佩：信GDP佔比可升回4.5%

根據政府統計處資料，2018年旅遊業的增加價值為1205億元，就業人數25.8萬，其後兩項皆大幅跌至2021年低位的23億元及2.25萬人，至前年逐步復蘇，去年分別回升至753億元及14.56萬人，但與2018年時仍有一段距離。《藍圖2.0》提出的增加價值及就業人數目標，均未及2018年水平。

羅淑佩表示，在香港受「嚴重事件」（serious events）及新冠疫情衝擊前，2018年的旅遊業佔GDP約4.5%；去年逐步復蘇至2.6%。她說，受惠於今年旅客重臨及中央政府支持，有信心旅遊業的經濟貢獻可重返2018年甚或之前水平。

不過，羅淑佩稱她沒有水晶球，無法預視本港其他主要產業的表現，倘其他產業現重大增長，或不達旅遊業佔GDP約4.5%至5%的目標。

至於《藍圖2.0》措施所涉公帑，羅淑佩說部分措施並非只涉旅遊，舉例啟德體育園同為體育項目及旅遊地標，「那投資是多少呢？是否藍圖的一部分呢？」而當中部分措施亦不涉政府投資，例如海洋公園新建的歷險主題區。