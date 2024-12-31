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旅遊藍圖2.0「死線」前推 定4策略列133措施 約滿餘3年 郵輪碼頭明年招標

【明報專訊】政府承諾今年內公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》（下稱《藍圖2.0》），文化體育及旅遊局昨日在「死線」前推出，為本港旅遊發展定下4個策略，列出133項措施，當中4項屬中長期或長期，其他是短期或持續進行的措施。局方花逾一成篇幅闡述郵輪旅遊發展，並預告明年將為2028年5月租約期滿的啟德郵輪碼頭營運商重新招標；局長羅淑佩回應現時承辦商表現時說社會自有公論，盼「服務愈做愈好」。

羅淑佩：盼承辦商服務愈做愈好

消息：非「一定唔畀」現營運者續營

就政府明年招標，消息人士表示，由於郵輪航次需提早兩三年洽談，明年展開招標可讓新營運商或現有營運商提早準備，強調並非「一定唔畀」現有營運者繼續經營。另一消息人士稱，若由新營運商接手，需較多時間爭取更多郵輪來港，又說中標與否最重要能滿足租賃協議條款及條件的要求。

繼2017年首份旅遊業發展藍圖後，政府昨公布長106頁的《藍圖2.0》，目標2029年旅遊業的增加價值升至1200億元，同期就業人數增至21萬（見另稿）。《藍圖2.0》列出4個發展策略，包括發展旅遊產品及項目、開拓多元客源市場、推動智慧旅遊、提升旅遊業服務質素及配套，當中臚列的133項措施包括拓展海島旅遊、賽馬經濟等（見表）。

133項措施中，127項屬短期或持續進行措施，中期有兩項、中至長期有3項，唯一的長期措施是政府會加速佈局大型會展場館的擴建工作。羅淑佩昨回應是否短視時稱，藍圖未有的不等於不做，相信旅遊業界等有其他或更好想法，歡迎提供建議。至於是否「趕死線」，她說既然能趕及今年內在《藍圖2.0》加入自己看法，當然希望盡快公布。

附屬商業區天台公園邀意向書 包括零售業務

啟德郵輪碼頭過往多次「出事」而遭詬病，《藍圖2.0》以14頁附件形式細列「郵輪旅遊發展行動計劃」的相應措施，當中提及明年將就啟德碼頭營運商重新招標，並「認真檢視」租賃協議的條款及條件；局方短期內亦會就郵輪碼頭5600平方米的附屬商業區和天台公園公開邀請意向書，讓有興趣的商戶和團體提交建議，包括零售業務或其他用途。現時商業區由營辦商負責，天台公園由康文署管理。消息人士表示，收集意向書後會再招標，其中商業區的相關租金將交予營辦商，至於為何由局方邀請意向書，不由營運商負責，政府消息人士稱由當局直接處理較合適。

羅：考慮營運商能否吸更多郵輪

羅淑佩表示，下次招標將因時制宜，指初建成碼頭時較着重運作要穩定、安全，運作至今10年，未來招標將考慮營運商能否吸引更多郵輪停泊香港，並用好碼頭空間等。

營運商：負責接洽「非賣船飛」 有立功

一直經營啟德郵輪碼頭的環美郵輪碼頭，其董事總經理班智榮回覆本報表示，現時未見招標書，故不會決定來年會否投標。他說，外界不理解郵輪業運作，指公司只是負責和船公司接洽，「唔係賣船飛」。班智榮又稱，碼頭近年成功吸引國際郵輪品牌，如皇家加勒比國際遊輪和挪威郵輪在港設辦公室，並在3年前引入天然氣補給站，也提供很多補給設施，「可以話係立咗功」。

立法會選委界別議員江玉歡認為碼頭的租約期長，重新招標做法平常亦合適，外界毋須解讀成「要踢走邊個」，但「唔比較過又點知邊個盡力啲？」她明白營辦商受新冠疫情影響，過分批評未必公允，強調營辦商該想辦法引入新概念，重點還是吸引旅客。

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