指未放起落架反常 港專家存疑鳥擊說

詹永年看過涉事客機事發片段後，指出客機3個起落架在降落時均未有放下，「並不尋常」。他指一般情况下，飛機撞到雀鳥不會令起落架無法放下，飛機設計已顧及鳥擊因素，一般鳥擊不會導致嚴重意外，機長亦會有足夠時間處理。他說現代民航機以液壓系統收放起落架，即使失去液壓動力，亦可透過人手以機械方式放下起落架。

機管局稱每日防鳥 聘專家助管控

機管局向本報表示，局方有做恆常雀鳥管制工作，包括有專責小組每天在跑道及停機坪巡邏，在飛行區範圍內的草地，草的高度亦會限制於100與200毫米之間，以免吸引雀鳥。局方亦有承辦商不時清掃飛行區的垃圾，同時亦會定時派人放置各種防治蟲鼠滋生的藥物，避免吸引雀鳥停留在機場範圍。若發現有雀鳥停留在近跑道及滑行道範圍，機管局人員會以響號、燈光或發射空彈等方法嚇走雀鳥。

機管局亦有外聘雀鳥專家定期在機場範圍及鄰近地方進行雀鳥活動觀察，收集及分析有關數據，協助機管局制定雀鳥管控措施，以減低鳥擊風險。

本港2018年3月曾發生懷疑鳥撞飛機事件，當日中國國際航空一班由天津飛香港航班，途中懷疑撞到鳥類，機組人員即時向香港國際機場控制塔報告，香港消防處亦派出救援車輛到場戒備，客機其後安全着陸，機上無人受傷，涉事客機機頭留下一個直徑近1米的大洞，並沾上大量血漬，料為鳥擊導致。

明報記者