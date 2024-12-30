機腹迫降撞牆 韓空難179死 收鳥擊警示兩分鐘後求救 引擎起火起落架未放下

韓史上最嚴重本土空難 全國哀悼7天

事發於鄰近韓國西南部重要城市光州和木浦的全羅南道務安國際機場，失事客機從泰國曼谷出發，原定在韓國時間昨日早上8時50分抵埗，但第一次嘗試降落期間，控制塔在8時57分發出鳥擊預警，兩分鐘後客機即向控制塔發出求救信號並飛高，其後在控制塔批准下從跑道相反方向第二次嘗試降落，卻未有放下起落架，以機腹着地後失控，最終在9時03分撞上防護牆爆炸起火。

有網上流傳的事發前影片顯示，失事客機迫降前右邊引擎已起火，而另一段記錄第二次降落到撞牆着火過程的影片，則可清楚見到客機未降下起落架，以機腹着地。生還空姐也指一邊引擎爆炸，另據報機上一名乘客事發時向兒子發短訊，表示有雀鳥卡在機翼，飛機無法降落，到9時01分發出最後一則短訊寫道：「我應該留遺言嗎？」

航空專家普遍認為，起落架無法運作是今次空難的直接肇因，仁荷大學航空工程系教授崔基榮（音譯）指，從影片可見起落架沒放下，撞牆時幾無減速，似乎是不同煞停機制都沒派上用場。本港專家詹永年向本報稱，失事客機3個起降架均未放下，「情况不尋常」（見另稿）。起落架失靈跟鳥擊有何關係則暫未清楚，客機兩個黑盒均已尋回，當局將調查分析事故肇因。

燒剩機尾兩人獲救 航企稱事前無異樣

客機失事後消防人員立即趕赴現場，但只能在機尾搶救到一男一女的機員生還者（見另稿）。消防發言人在事發不久已表示，失事客機幾已盡毁，只有機尾保留部分原形，其他部分燒到難以辨認，且乘客大多很可能在客機撞防護牆時被拋出機外，生還機會極微。當局出動海警、警察和士兵等逾700人，最終找回全部179具遺體。

機上乘客有82男和93女，當中有6名兒童和9名青少年。死者包括兩名泰國公民，分別是22歲和45歲的女性，其餘皆韓國籍。噩耗傳出後，約700名家屬聚集在機場等候消息，國營鐵路公司KTX為家屬和相關工作人員安排連接首爾到木浦的免費高鐵方便接駁到機場。

務安國際機場已叫停飛機升降，至少維持到明年元旦日清晨。濟州航空2005年成立，公司總裁等負責人在電視直播記者會鞠躬道歉，表示不清楚肇因，客機事前沒有意外紀錄或故障迹象。失事客機型號是波音737-800，2009年投入服務，起初由瑞安航空營運，2017年起租予濟州航空。45歲的機長有6823小時飛行資歷，35歲的副機長有1650小時飛行資歷，駕駛波音737-800的資歷分別有6096和1339小時。

失事客機死亡數字高達179人，成為韓國史上最嚴重的本土空難。大韓航空曾有兩宗死亡人數更多的事故，但1983年269死那次是在堪察加半島被蘇聯擊落，1997年225死那次在關島墜毁。韓國對上一次本土重大死傷空難在2002年發生，當時中國國際航空客機在釜山墜毁，129人罹難。

時值韓國陷入政治亂局，戒嚴風波及後續導致總統尹錫悅和代理總統韓悳洙先後被彈劾，新任代理總統崔相穆迅速趕往現場視察，並主持召開中央災難安全對策本部會議，宣布將空難機場所在的務安郡列為「特別災難地區」，以助協調人力資源。他向墜機遇難者表示沉痛哀悼，並向遺屬表示誠摯慰問。

泰國首相佩通坦在社交平台表示向死者家屬致哀，稱已指示外交部迅速協助兩名泰籍死者的家屬。中國國家主席習近平也就空難向崔相穆致慰問電。

（綜合報道）

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