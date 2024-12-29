讚無人機煙火熊貓匯演「有趣」 旅客：樂見凝聚社會

現電車鐘樓等地標 觀者讚歎

今次匯演動用1000部無人機，在熊貓倒數、展示熊貓「GO」字樣下揭開序幕，歷時約10分鐘共7幕，當中3幕結合無人機及煙火，持續約20至50秒。其間無人機拼湊出《熊貓香港親友會》及其他立體熊貓造型，並有熊貓向觀眾「打招呼」；另亦展現部分香港地標圖案如電車、鐘樓、霓虹招牌等，觀賞者讚歎不已。匯演同以熊貓圖案作結。

紐約遊客Francis首次觀看無人機表演，稱煙火效果令整個觀感更有趣，但相比表演更樂見活動將社會再次聚在一起，令市民、遊客可藉此機會與眾同樂。同行友人吳先生補充，不少本地人趁假期就外遊，但香港仍有很多活動可參與，留在香港「行吓、睇吓都開心㗎」。

自言熊貓愛好者的市民劉小姐特意帶同熊貓玩偶觀賞，她說無人機配合煙火「吸睛」亦有助環保，冀未來表演可增加故事元素。新一年將至，她冀香港繼續國泰民安，如無人機般「一飛冲天」，市民則像熊貓般「開心健康」。