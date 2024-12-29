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半年前收緊丟空分租即收屋 研住戶全納富戶政策

【明報專訊】為確保善用公屋資源，房協今年4月優化富戶政策，受影響租戶須每兩年申報是否擁香港住宅物業。房協助理總監（物業管理）楊展鵬表示，房協半年前亦據租約條款採取更嚴厲措施，倘租戶嚴重違反條款，將直接收回單位。他又透露，房協正研究透過不同措施，盡快將「富戶政策」涵蓋至所有屋邨租戶，目標明年定出具體方案，初步傾向法律途徑及分批執行，但強調必定會與租戶充分溝通才推行。

昔先警告 今嚴重違規即收

同樣推行「富戶政策」，房委會可透過《房屋條例》執法，房協則只可於租約加入「富戶政策」條款以要求租戶定期申報入息和資產。而房協過去根據租約條款處理違約租戶，會先發警告，倘無糾正則採取終止租約行動。楊展鵬表示，房協半年前已收緊有關規定，若租戶嚴重違反租約，房協不警告便終止租約收回單位。「冷氣機滴水、飼養犬隻不算嚴重，嚴重違約的（行為）如丟空單位、分租或轉租單位、虛報資料等。」

擬明年定案 考慮法律途徑

截至上月底，房協轄下屋邨受「富戶政策」規管租戶約4100個，楊展鵬稱，房協一直研究透過不同措施將「富戶政策」擴展至所有租戶。「我們明白社會大眾關心，故此有決心透過法律途徑，加快把『富戶政策』涵蓋約3.2萬個單位、涉及3萬份租約。我們正思考一些方案，會循法律途徑及條文考慮，同時會分批執行，但不能純粹發出通告便成，需要有方法令租戶們接受。我們會做好溝通及解釋工作，減少政策轉變帶來的震盪。」他稱房協目標是2025/26年度定出具體方案。

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