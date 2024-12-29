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房協科技「打濫」 攝停泊車AI估價 建數碼平台分析空置屋黑戶 擁30地者單位已收回

【明報專訊】管理約3.2萬伙出租單位的香港房屋協會2018年9月起實施「富戶政策」，至今收回147個單位。房協助理總監（物業管理）楊展鵬表示，其中36伙屬今年申報而被收回的單位，包括早前被揭擁逾30幅土地的租戶。他透露房協將應用智慧科技加強打擊濫用公屋，包括與初創企業合作以AI技術研新方案，透過照片查核停泊屋邨的車輛價值，以跟進住戶資產是否超額，料明年可推行；另研發「家訪易」數碼平台，分析住戶數據，了解單位是否已空置或有否非戶籍「黑戶」居住，強調有關措施已平衡保障租戶私隱。

明報記者 黃偉超

舉報濫用年增近4倍

為配合政府加大力度「打濫」，房協去年12月起亦先後推出多項加強打擊濫用公屋措施，包括增設網上舉報。楊展鵬接受本報專訪表示，加強「打濫」措施推出後，接獲舉報大增，今年首10個月接獲濫用公屋舉報共397宗，較去年全年85宗增3.7倍，不少是網上舉報。他提到，今年4月約1900個租戶申報後，經查核已收回36個單位，全涉擁有香港住宅物業，但房協「打濫」工作仍會持續，未來會繼續投放資源，絕不放鬆。

「打濫隊」涵前警員廉署人員

楊展鵬稱，今年約6月成立由約30人組成的「房屋資源管理及營運組」，屬房協專責打濫隊伍，其中約10人包括具調查工作經驗者如前警務人員、前廉署調查員、前律政司人員及前地政總署人員，除參與調查亦為房協前線員工加強培訓，提高打濫意識和對懷疑個案敏感度。其餘成員則來自房協內部調配，主要負責審計及行政工作。

「只憑車頭燈 已可知車齡車價」

今年8月房協曾公開提及會留意租戶出入的車，並發現20輛中港車牌的車停泊房協出租屋邨的月租車位。楊展鵬稱房屋資源管理及營運組有派員落邨調查，暫未有發現，但房協會善用科技提升調查成效，其中透過去年成立的房地產科技共享工作室，房協將和初創企業合作以AI技術研發新方案，運用照片可分析車輛出廠年份和估計價值，料明年可推行。「落邨觀察有時會帶有主觀性，以為平治很貴但其實車齡已10多年，現在只憑車頭燈款式，已可得悉車輛出廠年份及估計價值。」若有關車輛經核實屬「富戶政策」下的租戶，車輛的價值會納入租戶資產計算。

料明年推 不拍車牌平衡私隱

至於如何保障租戶個人資料私隱，楊展鵬說運用科技時會平衡，「我們要小心處理，會與初創企業詳細討論，這些數據運用只限制該幅照片，照片亦不會拍到車牌號碼，只有房協才掌握車輛其他資料如出入紀錄」。

此外，楊展鵬稱，為加強了解租戶居住情况，房協現安排前線職員定時和不定時（包括夜間）家訪，今年首11個月已完成約1.4萬伙的家訪，未來亦會增加不定時家訪次數。他又透露房協研發「家訪易」數碼平台，加強分析數據，精準找出一些線索，如知悉單位是否已空置或有非戶籍人士居住。

除增設專責隊伍、應用科技提升調查成效，加強與政府部門溝通亦是房協「打濫」未來工作重點。楊展鵬在訪問過程中多次感謝多個政府部門協助。「如有時要聯絡入境處，了解調查租戶的死亡或出入境紀錄，因租戶或不在香港一段時間；又或要聯絡社署了解租戶是否入住院舍，房協有需要可跟進。」他形容與相關部門加強溝通是「強化雷達偵測」，「房協會講法理情，並非為求立即趕走租戶，而是希望有適當支援」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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