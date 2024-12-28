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新北新市鎮優先發展區私樓為主 整體定位口岸商圈及新興產業基地 最快2034入伙

【明報專訊】發展局昨日公布北部都會區最後兩個發展項目的初步發展建議，包括佔地1420公頃的新界北新市鎮（下稱新北），以及佔地55公頃的馬草壟項目（見另稿）。發展局將新北定位為「口岸商圈及新興產業基地」，涵蓋口岸商住區、現代物流等。由於新北佔北都範圍最大，完成發展料需20年以上，當局建議其中206公頃列作「優先發展區」，住宅以私樓為主，最快2028/29年度起平整土地，料其後6至7年有首批居民入伙。政府表示，位處新北內的香園圍口岸一帶有條件採用「片區開發」模式發展。

多商貿人員 測量師認同側重私樓

就新北初步發展建議，測量師學會會長林家輝認同項目側重私營房屋的規劃定位，因優先發展區內商住區以商貿人員為主，拓展私樓較切合住屋需要。新界北立法會議員劉國勳期望政府能全面加速，避免資源浪費，並吸納更多私人力量參與。

發展局昨就新北、馬草壟兩個發展項目向傳媒辦背景簡介會。發展局下月中起展開為期兩個月的公眾參與活動，包括辦巡迴展覽、向持份者舉行簡介會，公眾可透過郵寄、電郵等提供意見。

總發展面積1175公頃 料人口可達48萬

新北範圍涵蓋香園圍、打鼓嶺、坪輋、恐龍坑、皇后山、文錦渡、羅湖南等，建議總發展面積1175公頃，毗鄰羅湖、文錦渡及香園圍3個口岸，料完成發展後總人口可達44.9萬至48.4萬。

發展口岸商住區 建文教體育樞紐

發展局提出四大規劃重點（見表），包括建議將文錦渡和香園圍口岸一帶約225公頃用地建立為口岸商住區；留210公頃發展新興產業，包括現代物流、多層式水耕農場及禽畜飼養場、環保園第二期等。文教體育樞紐亦是新北重點之一，包括提供約40公頃土地作專上教育用途，並留50公頃土地作「河畔文化谷」，用作香港演藝學院第二校舍、博物館群及表演場地；並有「活力體育區」提供各類設施及場地，以舉辦國際和本地體育賽事。

由於新北範圍是北都中最大，發展局建議其中206公頃列作「優先發展區」，優先發展香園圍口岸商住區、香園圍企業園，並建立以私人住宅為主的社區，以及發展大學教育城。至於餘下960公頃用地屬「中長期」發展，可考慮分批推展。

原居民村全留「共融」 10非原居民村需遷

「城鄉共融」是新北重點之一，發展局表示會全數保留區內21個認可鄉村╱原居民鄉村，政府已展開顧問研究，就落實城鄉共融制定指引。至於一些非原居民村則需遷離，發展局預料10條村受影響，主要涉及寮屋，有既定政策安置。

新北完成整體發展後，料可提供約16.3萬至17.6萬個住宅單位。就公私營房屋比例，發展局表示考慮到公營房屋現已覓得多於足夠的土地，以應付未來10年長策供應目標；而在口岸商貿區及大學教育城附近，發展私樓較合適，因此在優先發展區會發展私樓為主。至於整個新北，公私營房屋由7:3調整到6:4或5:5亦可，暫未鎖定固定比例。

有條件採片區開發 未有收地開支估算

政府早前在北都其他3個發展區試推「片區開發」模式，面積由12至18公頃不等，發展局表示如香園圍口岸一帶規劃將配置較多商住元素、亦受惠於現有基建，包括香園圍口岸和香園圍公路，有條件採用「片區開發」模式發展。對於新北「片區開發」規模，發言人稱暫未有決定，要先視乎市場對3個早前推出片區試點的反應；如決定新北推「片區開發」，亦會在推出3個片區試點之後才招標。

發展局表示新北用地有46%業權屬政府、54%由私人持有。被問有否對收地作開支估算，發言人稱完成整個新北發展料需20至30年，此刻未需關注相關金額。

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