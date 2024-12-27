新冠活躍度微升 醫生憂假後爆流感

稱流感求診多於上兩周

衛生防護中心昨日發表新一期《2019冠狀病毒病及流感速遞》，顯示過去一周新冠病毒的實驗室化驗陽性率為0.84%，稍高於前一周0.81%，污水監測新冠病毒量亦輕微上升，其中JN.1及後代變異株例如KP.2等仍屬主流，佔污水樣本逾86%。數據另顯示，過去一周流感陽性率為1.35%，入院率為每一萬人口0.06，均低於基線水平。

林永和向本報說，其診所近期求診者以兒童及長者為主，流感、呼吸道合胞病毒（RSV）及急性腸胃炎求診個案漸多。他憂慮假期社交聚會將加劇新冠感染；加上外地爆發流感，大量外遊市民將返港，預計下月初有可能爆發流感。

林呼籲高危群組盡快接種流感和新冠疫苗，小朋友若不適，應快測陰性才上學，並須佩戴口罩。他認為除非出現大爆發，暫時毋須所有學生戴口罩上學，建議學童攜帶酒精搓手液和紙巾等上學，保持良好衛生。

莫德納JN.1疫苗每劑採購價355

另外，世界衛生組織周一（23日）發表最新指引，維持建議藥廠以JN.1變異株作為新冠疫苗抗原。本港早前已採購JN.1疫苗，包括約11萬劑復必泰和約11萬劑莫德納疫苗。政府物流署資料顯示，莫德納JN.1疫苗採購價為500.5萬美元（約3900萬港元），即每劑45.5美元（約354.9港元），為政府首次公開新冠疫苗採購價格；復必泰JN.1疫苗採購資料則暫未上載。