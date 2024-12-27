西九充氣樂園吸親子客 龍尾沙灘節添市集

The Big Bounce巨型充氣樂園設有全球最大的充氣城堡，今次以香港作為世界巡迴的亞洲首站，在西九藝術公園草坪設置4個巨型充氣遊樂區，包括巨型滑梯、攀爬塔及長150米的充氣障礙賽道等。樂園上周六（21日）起開放至下月5日，上下午為幼童專屬及親子時段，票價179元，晚上8時起只限16歲或以上人士入場，門票199元，每節限90分鐘。根據主辦機構購票網頁，昨日所有親子時段門票售罄，今日至下周日（29日）一連3天亦有部分親子時段門票售罄。

另外，西九海濱平安夜至昨晚一連3晚亦舉行「冬日維港水上煙火」表演，吸引大量市民到場欣賞，西九連續多日需實施人潮管理。

另增音樂祭 民處料龍尾吸3萬人

本周末各區民政事務處亦有不同活動，包括大埔龍尾泳灘舉行「大埔龍尾沙灘節」，周六至下周二（28至31日）一連4天免費入場。大埔民政處回覆查詢稱，預計今年沙灘節人流可達3萬人，今屆增設有約20個攤位的美食市集及首屆大專音樂祭，亦會有各項沙灘體育活動及新興運動體驗。據活動網頁，沙灘節將有本地音樂單位Joey Tang、The Hertz、WHIZZ等演出，以及沙灘排球和無人機足球比賽。