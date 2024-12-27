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餐飲業稱聖誕生意按年升8% 珠寶業：旺丁不旺財

【明報專訊】今年聖誕節假期繼續有大量港人出遊，入境處昨日公布，前日（25日）離境港人超過56.9萬人次，較去年同日約36.2萬人次增近六成；同期訪港內地旅客亦增加，全日約7.9萬人次入境，較去年同日微升約4%。有餐飲界及珠寶業界稱，受惠本月初深圳居民恢復可「一簽多行」來港，今年聖誕內地客增加，整體人流上升。餐飲業代表稱聖誕生意額較去年升約8%。珠寶業則指因金價上升，人均消費下跌，最終「旺丁不旺財」，料行業生意額只能與去年持平。

聖誕節離境港人增六成 內地客多4%

入境處數據顯示，前日聖誕節共有約69.2萬人次出境， 當中約八成、即約56.9萬人次為港人，較去年同日約36.2萬人次升約57%。各管制站中經羅湖出境人次最多，其次為落馬洲支線，各有逾12萬人次香港居民。入境處早前預計聖誕節為今年陸路出境高峰期、即達59.5萬人次。據處方公布，最終當日陸路出境人次達約60.3萬。

「一簽多行」政策本月1日起恢復，帶動今年聖誕節內地居民來港。前日共有近47萬人次入境本港，當中7.9萬人為內地居民，較去年同期約7.6萬人升約4%。至於昨日出入境，入境處稱截至昨晚9時共有約32.2萬港人出境，另有約6.7萬內地居民入境。

香港餐飲聯業協會會長黃家和昨在港台《千禧年代》表示，雖然不少港人北上消費或外遊，但內地旅客較去年增加，整體市面人流增多，相信是受惠於一簽多行。黃稱，雖然內地客人均消費較新冠疫情前下降20%，但因人數增加，餐飲業今個聖誕檔期生意額較去年上升8%，形容已相當滿意。黃又說，一般食肆生意不差，酒吧表現理想，最受惠為酒店自助餐。

珠寶業：疑因金價升 消費者多觀望

九龍珠石玉器金銀首飾業商會監事長劉克斌在同一節目稱，留意到上周末起內地客增多，聖誕人流按年增逾一成，然而或因金價上升，普遍消費者持觀望態度，人均消費下跌，最終「旺丁不旺財」，行內生意額截至周二（24日）只與去年持平。他指情况屬預期之內，估計要到本周後期至除夕才能受惠於人流增多，整體生意額料可較去年微升。

港九藥房總商會理事長林偉文亦稱受惠於一簽多行，近日人流增多，鐵路沿線藥房生意額增長明顯，大部分升一兩成。

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