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建總：聞協盛建築工程量問題要遣散 議員促政府推工程助業界 工會：「拆細」方惠中小企

【明報專訊】近月建造業欠薪及財困情况趨嚴峻，繼「精進建築」母企高層發信明言公司面對困境、「保華建業」承建房協及房委會項目被撤換總承建商，承建多項工程的「協盛建築」亦面對困境，近日傳出部分員工遭遣散，員工可能過渡至新創建旗下「協興建築」。建造業總工會理事長周思傑昨稱，據其了解，協盛因工程量出現問題，要遣散員工，估計本周內有公布；又擔心若私人工程續減，中小型建築公司或現結業潮。工程界立法會議員盧偉國回應查詢稱，聞悉「協盛建築」需遣散員工消息，敦促政府推出更多工務工程解業界困局。

2012年成立 承建柏傲莊航天城等

本報昨向勞工處查詢有否接獲「協盛建築」員工求助，處方無正面回應，稱僱主如無可避免要裁減員工，須按《僱傭條例》及僱傭合約條款支付僱員解僱補償，妥善處理有關事宜。

據「協盛建築」網站昨日載列，公司自2012年成立，現時承建工程項目包括耀中國際學校地基、港大黃竹坑學生宿舍、大圍住宅柏傲莊、航天城等。

周思傑：私人工程減2/3 礙現金流

周思傑昨於港台《千禧年代》表示，協盛建築在業界屬有實力的公司，上周收到消息指該公司因為工程量問題，「遣散緊員工」，對消息感震驚。他說，建造業正值「寒冬」，目前拖欠薪金問題較嚴重，主因是工程量減少，私人工程較高峰期少三分之二，影響承建商現金流。

周思傑其後回應本報查詢稱，若業界持續出現私人工程減少、現金流不足等問題，中小型建築公司有可能出現結業潮，因他們或未有能力接手大型工程；而中小型工程期較短，近期亦少新工程，即使政府推出更多工務工程，也未能惠及不在「認可公共工程承建商名冊」上的建築公司，反問「是否救得到所有公司呢」，故建議政府將工程「拆細」。

建造業修例 林振昇：難救財困大型建商

勞聯立法會議員林振昇在同一節目表示，暫未收到「協盛建築」工友求助，他估計新冠疫情後，私人發展商觀望後市不太樂觀，導致私人項目減少。立法會早前通過《建造業付款保障條例草案》，林相信條例能促使總承建商規劃好現金流，對下游分包商幫助較大，惟部分大型承建商已面對財困，條例無法挽救他們。

盧偉國亦向本報指最近市道不太好，私人工程較少，原因包括新建樓房減少、賣地放緩等，影響建造業界現金流，建議政府推出更多工務工程，長遠推動整體經濟，增加私人市場信心。被問到會否擔心業界湧現結業潮，盧認為雖然個別公司出現或傳出財困，但仍有不少承建商正常運作。

勞聯立法會議員周小松估計地產界近期受高息環境影響，令私人工程量較少，部分承建商或分判商現金流不足，並預料業界未來一兩年會繼續受高息環境影響，他期望香港經濟轉好，讓私人樓市「回暖」，增加建築工程量。

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