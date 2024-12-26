明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

配合簡樸房設KPI 6支區域服務隊 擬家訪增3倍

【明報專訊】3年前為配合劏房租務管制，政府設立6支區域服務隊協助推廣新法例及向劏房業主和租戶提供支援。副房屋局長戴尚誠透露，當局擬延續區域服務隊服務合約或再招標遴選，以配合稍後推動「簡樸房」（通過標準的劏房）規管制度的工作。他說未來將加入上門探訪居民KPI（關鍵績效指標），較現時次數增加3至3.5倍，形容直接和居民接觸效果理想。

2022年1月規管劏房租賃的《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》生效，政府透過公開招標委託非政府機構設6支區域服務隊，同年1月初起透過街站、家訪、宣傳網頁、舉辦網上或實體講座及簡介會，以及其聯繫網絡接觸基層市民，協助差餉物業估價署在地區層面推廣新法例，以及處理一般查詢和轉介個案等。戴尚誠表示，截至近日6支服務隊已在區內派發或郵寄逾65萬份宣傳單張，並處理3萬多宗查詢，以及上門探訪劏房戶5000多次。

其他服務量相應調低

他說，未來區域服務隊合約會加入上門探訪KPI，比目前次數增加3至3.5倍，但會相應調低其他服務數量，「明顯見到居民需要別人直接幫助，如只派資料給他們，他們未必知道如何跟隨；上門會面聽取他們詢問，可以即時解答疑難」。他指區域服務隊第一個合約是配合租管，之後已演變成配合過渡房屋和簡約公屋，稍後加入簡樸房規管制度解釋及租務問題。

上 / 下一篇新聞