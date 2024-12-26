配合簡樸房設KPI 6支區域服務隊 擬家訪增3倍

2022年1月規管劏房租賃的《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》生效，政府透過公開招標委託非政府機構設6支區域服務隊，同年1月初起透過街站、家訪、宣傳網頁、舉辦網上或實體講座及簡介會，以及其聯繫網絡接觸基層市民，協助差餉物業估價署在地區層面推廣新法例，以及處理一般查詢和轉介個案等。戴尚誠表示，截至近日6支服務隊已在區內派發或郵寄逾65萬份宣傳單張，並處理3萬多宗查詢，以及上門探訪劏房戶5000多次。

其他服務量相應調低

他說，未來區域服務隊合約會加入上門探訪KPI，比目前次數增加3至3.5倍，但會相應調低其他服務數量，「明顯見到居民需要別人直接幫助，如只派資料給他們，他們未必知道如何跟隨；上門會面聽取他們詢問，可以即時解答疑難」。他指區域服務隊第一個合約是配合租管，之後已演變成配合過渡房屋和簡約公屋，稍後加入簡樸房規管制度解釋及租務問題。