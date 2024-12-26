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汲過渡房經驗 簡屋箱成本減三成 副房屋局長戴尚誠：MiC技術躍進 向高發展

【明報專訊】本港過渡房屋幫助紓緩基層市民住屋困局，近年並屢獲殊榮（見另稿），副房屋局長戴尚誠接受本報專訪時表示，多年大力推動過渡房屋項目發展的經驗，可說為拓展簡約公屋項目取得顯著成效。他闡釋由過渡房屋邁向簡約公屋，有三大總結及方向，分別是建築技術向高層發展、箱體採購成本大減三成，以及清晰分工互補。他強調兩類房屋項目相輔相成，過渡房屋未來會主力照顧住在不適切居所的基層市民。

明報記者 黃偉超

戴尚誠表示，現時過渡房屋項目共有約1.79萬個單位投入服務。他認為，政府多年大力推動過渡房屋項目發展的經驗，確實為拓展簡約公屋項目奠定穩妥基礎。他解釋，單是「組裝合成」建築法（MiC）已見大躍進，由最初嘗試在過渡房應用，僅建3至4層高項目，及後成熟至可在簡約公屋項目拓建18至19層樓，「尤其是鋼結構（可建高一點）……（MiC令）建屋速度可加快」。

其他改進地方方面，戴尚誠稱由於過渡房屋建造所累積經驗，簡約公屋於提速、提效、提質及提量亦大有進展。「地盤物盡其用，由3、4層變17至19層（高）；另服務上，以前過渡房屋由不同機構提供不同服務，一些配合居民需要的元素都可放入簡約公屋合約。而由於簡屋全由政府主導，興建速度可以加快。」他更特別指出，廣泛應用MiC可應對建造業人員老化及人手短缺情况，同時有助改善地盤安全。

找到有效長闊比例 項目趨一致

戴又透露，過去過渡房屋是逐個項目批出，由各營運機構設計及採購MiC箱體，但箱體質素、設計和體積大小經過多年演變，已找到有效長闊比例及裝修應用方法，令項目愈趨一致，亦令簡屋的設計及建築技術得以提升。他表示最重要是可按批次形式招標提供組件，不同合約可由政府直接採購，好處是價錢大幅降低，「根據建築署提供數據，批次形式採購可令價格下降兩至三成。而第二批簡約公屋合約已直接採購大約1.1萬個箱體」。

翻查資料，房屋局2022年12月提及簡屋每個單位平均成本約68萬元；翌年1月局長何永賢稱經檢討後，矮層簡屋平均每個造價53萬元，高層為65萬元，較原先估算分別減少2萬及3萬元。

局方續物色過渡房合適選址

被問到日後以組裝合成的過渡屋結束租用期，這類項目何去何從，戴尚誠稱，房屋局「支援非政府機構推行過渡房屋項目的資助計劃」尚餘10多億元資助額，將繼續支持非政府機構（NGO）位於市區的過渡房屋改建項目，局方會繼續物色合適選址。

他又提到首個過渡房屋「南昌220」項目和宋皇臺道「樂屋」所有組件拆卸後，前者的組件已應用在大埔船灣黃魚灘「樂善村」其中一幢樓宇，後者亦在彩虹彩興路項目重新組裝，顯示拆遷組件可成功重用。

戴又稱，未來要觀察其他過渡房項目情况，如所處土地有長遠用途，會拆卸組件後歸還土地，如土地毋須立即發展，經考慮不同因素，該項目便可延續下去。「3萬個簡約公屋2026/27年度全部落成，當局仍會保留約1.9萬個過渡房屋單位營運。」

至於簡約公屋和過渡房屋的分工，戴尚誠稱，局方早前靈活調整過渡房屋甲乙類租戶比例，甲類租戶（輪候傳統公屋最少3年者）和乙類租戶（住在不適切居所者）比例，早前由80：20下調至最多50：50，最近進一步放寬至特定情况時下調至最多20：80。他表明簡屋推出後與過渡房屋會有更好分工，以聚焦照顧不同住屋需求市民，達到相輔相成效果。

過渡房將主力照顧不適切居所市民

過渡房項目入住率早前高逾九成，戴尚誠稱，現時市區項目入住率達86%，新界區約84%，主要是今年多個新項目落成入伙，及原居住戶獲編配公屋遷出，致整體入住率略降，而部分單位稍後亦會照顧因應「簡樸房」（通過標準的劏房）登記而衍生的住屋需求。

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