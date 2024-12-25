3組織兩列「反華」 均已有成員被通緝

批學術自由國安法 遭政府譴責

前區議員劉珈汶有份參與的在美港人組織「香港民主委員會」，被保安局列為「境外反華組織」。該組織由羅冠聰、朱牧民等於2019年創立，曾推動美國通過《香港人權與民主法案》及《香港自治法》，並請求美方制裁中央及香港官員。多名成員或顧問如郭鳳儀及許智峯同被通緝。政府今年9月曾發聲明，強烈譴責和反對該組織與人權監察發布一份指本港學術自由倒退的報告。

被通緝者中最年輕、19歲的張晞晴15歲離港，她有份參與的在美港人組織「香港自由委員會基金會」同被列為「境外反華組織」。政府今年3月發聲明，強烈譴責該組織要求美國制裁中央和香港官員及誣衊抹黑國安法，亦曾致函《福布斯》雜誌，就其轉載該組織的文章表示強烈不滿和反對。基金會另一成員許穎婷亦於去年12月被懸紅通緝。

何良懋籌組的「香港議會」昨被指在海外發動公投，以圖實施「自決」及顛覆國家政權。保安局於2022年3月曾嚴厲譴責何良懋等在海外籌組「香港議會」，同年7月通緝另一籌組人袁弓夷。

由前學生動源召集人鍾翰林創立的「香港獨立倡議委員會」則於今年4月成立，稱旨在推動香港「擺脫中共長期壓迫」等。