國安處增緝鍾劍華鄭敬基6人 鍾鄭被指社媒倡港獨籲制裁 有別另4人涉境外組織

京稱違法必懲 歐美譴責促停打壓

外交部及駐港國安公署即日表態支持特區政府行動，稱任何人都沒有法外特權，任何違法犯罪行為必受法律懲處；強烈要求將被通緝者繩之以法。歐盟譴責特區政府新增通緝6名民主派人士，發言人阿努尼在X（前Twitter）呼籲中國尊重國際承諾和一國兩制原則，並敦促特區政府停止鎮壓親民主力量。美國駐港澳總領事梅儒瑞在X譴責特區政府行動，呼籲停止利用國安法壓迫異議。

警方國安處新增通緝6名潛逃海外並涉嫌觸犯國安法者，除「香港議會」發起人何良懋涉顛覆國家政權罪外，其餘黃大仙前區議員劉珈汶、前學生動源召集人鍾翰林、「香港自由委員會基金會」成員張晞晴、鍾劍華及鄭敬基同涉嫌煽動分裂國家罪及勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪（見表）。保安局亦將去年懸紅通緝的其中7人，包括立法會前議員許智峯和郭榮鏗等指明為「危害國家安全罪行的潛逃者」（見另稿）。

將凍戶口 鄧炳強稱網台課金或違法

國安法涵蓋「以金錢或其他財物資助他人分裂國家」罪。保安局長鄧炳強昨多次警告市民勿與被通緝者有任何金錢或財務瓜葛。就市民讚好被通緝者的網台，甚至課金，鄧稱很多人透過網台危害國安，重申在港為他們提供或處理資金均可能違法，「既然你明知道有可能犯法，你也要做的；如果有足夠證據，必然會被拘捕，必然會被檢控」。被問到會否凍結被通緝者戶口，警務處副處長（國家安全）簡啟恩稱「一定會」，相信可令他們因失去資金來源而減低危害國安行為。

警方案情指鍾劍華今年5月至6月多次透過社交媒體「鼓吹港獨」，並於2020年12月至2023年11月聯名要求外國制裁跟進國安案的法官及檢控官，以及要求撤銷香港經貿辦的特權等。身處英國的鍾劍華昨在facebook反駁稱自己「在信念上、言論上也是大中華膠」，不解何時鼓吹過港獨。

發六四榮光帖 鍾自言「大中華膠」

翻閱鍾劍華於涉案期間經facebook發布或轉載的625則帖文，曾提及「平反六四」、「結束一黨專政」等六四事件感言，亦曾轉載遭法庭頒禁制令的反修例歌曲《願榮光歸香港》英文版等。本報向警方查詢具體哪一則帖文涉鼓吹港獨，截稿前未獲回覆。

現居加拿大的鄭敬基涉嫌自2020年7月起，操作社交媒體頻道「HongKonger Station香港台」並發布多段煽動分裂國家影片。翻查紀錄，該頻道在4年間上載多段有關許智峯的影片，提及他在澳洲做國際游說、倡議工作。

其餘4名被通緝者均被指參與境外組織（見另稿），分別透過與外國政府官員、國會議員及政客會面，以及公開發表演講等方式，鼓吹將香港從中國分離出去，並請求外國制裁中國及香港等。

4人昨分別在社交平台回應通緝令。劉珈汶表示對曾倡議制裁、廢除經貿辦特權等「直認不諱」，反問「擇善固執，何罪之有？」鍾翰林形容被懸紅通緝是對他作為「堅定的香港民族主義者」的肯定。何良懋質疑政府通緝作為加拿大公民的他是「干預加國內政」。張晞晴反問「究竟一個政權要幾脆弱、幾無能、幾怯懦，才會認為我這個19歲、普通的香港人，可以『危害』同『分裂』國家？」

明報記者

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