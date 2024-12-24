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須訂可靠路線避干擾 業界：私隱最大挑戰

【明報專訊】多間公立醫院正探討以無人機配送藥物等的可行性。中國香港無人機總會主席楊景賞認為，無人機運送醫療物資的硬件技術成熟，惟須考慮病人私隱等問題，要制定可靠穩定的路線具挑戰，例如經過多Wi-Fi設備及電話等地方易受信號干擾。立法會科技創新界議員邱達根說，內地無人機技術有事故後備方案，不擔心技術問題，首要考慮航線等制度配合。

港人多高樓多 須考慮信號干擾

政府發展低空經濟涉及修例，運輸及物流局長陳美寶日前在立法會表示，已開始檢討現行的民航法例和規管制度，包括不同種類無人機操作的保險要求，首階段將修訂《小型無人機令》，以涵蓋重量25公斤以上、150公斤以下的無人機。

楊景賞稱，無人機送藥及醫療物資最大挑戰是軟件，例如私隱、藥物安全、市民信心等。他稱由於藥物、化驗樣本及報告等印有病人資料，若運送中途意外掉落，除會引起安全問題，亦會泄漏病人私隱，建議研究以條碼取代直接標明病人資料，並需探討盛載藥物及樣本的器具物料，避免受污染、天氣及溫度等影響。

楊稱內地無人機送藥成熟，甚至已發展出「低空生命線」在不同醫院間運送物資，本港人多且高樓林立，要制定可靠穩定的路線具挑戰，如須考慮醫院周邊地理環境，因無人機經過多Wi-Fi設備及電話等地方易受信號干擾，故如周邊多住宅則未必適合，而一般需時數月至半年蒐集測試數據，才能制定路線。

楊景賞說，參考內地醫院的無人機升降場，一般約15米乘15米，估計在本港醫院覓地興建設施不難，但一般需兩至三個「機手」駐場控制及確保升降暢順，並有人於後台監察數據；若運送過程出意外，內地是由無人機服務供應商負責，建議本港同時探討相關法律責任框架。

邱達根：技術不成問題 內地有事故方案

邱達根說，內地無人機送藥已有相當經驗，有核對取藥者身分的方式，無人機亦設事故後備方案，例如萬一下墜會有降落傘等，即使送藥至近海鄉郊或翻山越嶺，技術不成問題。他稱現時主要考慮制定航線，例如以信號干擾、太近機場等因素劃分禁飛區等。

相關字詞﹕醫管局 低空經濟 無人機送藥 無人機

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