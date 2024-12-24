研將軍澳醫院至布袋澳送藥航線 村長感方便 有稱見醫生較安心

現來回三四小時 手提藥物「一袋二袋」

布袋澳位於西貢清水灣以南，只有大坳門路連接清水灣道到將軍澳市中心，村口有專線小巴線前往坑口和寶琳，每半小時一班車，車程約15分鐘。劉先生每半年須到將軍澳醫院覆診和取藥，每次連交通和等候診症需花3至4小時，他說見醫生過程很快，等藥則要一個多小時，尤其上午人多等更久，若見完醫生能以無人機送藥，可節省等候時間，亦毋須手提藥物回家。

85歲的村民布根叔有高膽固醇和高血壓，每半年到將軍澳醫院抽血，隔一星期後見醫生評估報告和調校藥物。被問會否希望使用無人機送藥服務，他說「看看情况先啦，我現在都行得到」，又稱擔心萬一膽固醇等指數有變，面對面見醫生較安心，取藥時亦有人教服藥。60多歲的村民張姑娘須服糖尿藥、膽固醇藥和薄血藥等，認為「耐不耐見醫生感覺好些，知道（身體）有什麼變化」。

方國珊：鄉郊不便 倡長者免運費鼓勵使用

西貢區議員方國珊說，西貢鄉郊一帶交通不便，近海例如布袋澳、上洋村和兩塊田等，由村內步行至村口巴士站已要15分鐘，另位於山上的山寮村、黃竹洋亦很適合研究無人機送藥。她稱不少鄉村只有一條路連接市區，萬一山泥傾瀉或塌樹便會癱瘓交通，增設無人機送藥可作為緊急後備方案。

方說，該些鄉村的居民主要是長者，建議為穩定慢性病患者不時安排視像診症，由關愛隊在村公所或社區會堂協助長者用電腦，其後由無人機送藥至村公所，再定時面診，以免長者舟車勞頓覆診取藥。她亦建議豁免長者和領取綜援者運費，鼓勵使用服務，並有助縮短醫院藥房等藥時間。