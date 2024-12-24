明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

公院研無人機送藥到布袋澳鄉郊 另擬院內運物資 醫局：探討低空經濟醫療應用

【明報專訊】《施政報告》提出推動「低空經濟」，本報綜合多個消息，多間公立醫院近期與不同企業和機構探討無人機送藥，例如將軍澳醫院正研究送藥至約10公里路程外的布袋澳、北區醫院研究送到附近的鄉郊村落，亦有醫院探討院內運送物資。醫管局現時透過順豐提供送藥服務，香港醫院藥劑師學會認為，現有順豐送藥與無人機送藥角色重疊，未來由社區藥房發展無人機送藥更合適。有病人組織關注無人機送藥的安全，及能否降低運輸成本和更方便病人。

明報記者 張逸羲 孫澤芳

醫管局回覆稱，會全力配合政府推動低空經濟發展的政策方向，與不同政府部門及持份者緊密溝通，探討低空經濟於醫療服務的應用範疇，包括以無人機運送物資的應用可行性。該局無回應哪些醫院正展開研究。

企業洽公院探討 包括北區將軍澳

政府將分階段推行低空經濟「監管沙盒」試點項目，讓申請者在指定航線內以可控和安全的方式測試項目概念，政府從中蒐集飛行資料，以驗證各應用場景的可行性，首批申請本月31日截止，料明年首季公布結果；發展低空經濟工作組組長、副財政司長黃偉綸曾提及，首階段項目以空中監測和無人機運送藥物、外賣及信件等較輕物品為目標。

據悉，近期不同企業和機構向多間公院接洽探討使用無人機，例如與北區醫院、將軍澳醫院研究送藥至鄉郊地區，另與瑪嘉烈醫院探討院內配送文件等物資，而相鄰的數碼港和瑪麗醫院亦正研究合作測試。

現順豐派送收65元 彭鴻昌關注取藥點

邱達根：內地一般設降落點交收

現時醫管局門診設有藥物送遞服務，只要藥單不涵須立即服用的緊急藥物，病人可安排由順豐運送藥物至家門前，收費每次65元，涵蓋全港各區包括離島，最快翌日送達。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌說，期望了解無人機送藥能否降低運輸成本，及令病人能以更低收費使用送藥服務，亦關注病人收藥地點，若非送至家門，則較現時的送藥服務不便。

立法會科技創新界議員邱達根稱，目前內地無人機暫未做到「端到端（end to end）」，一般在有一定人口密度的村內設立降落點交收，以掃碼、人臉辨識確認收件人身分，或安排專人核對身分，認為要送到家門或大廈屋頂「有少少誇張」。身兼醫管局大會成員的他認為須考慮現有送藥服務的「痛點」，認為送往偏遠鄉郊或離島是可考慮方案，例如由北大嶼山醫院出發送到大嶼山區內，覆蓋範圍不算很大，值得考慮。

藥劑師倡社區藥房無人機配送

香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華認為，無人機送藥與順豐送藥角色重疊，而政府計劃在基層醫療層面發展社區藥房，建議日後在社區藥房由藥劑師提供視像藥物諮詢後，經無人機配送藥物，例如慢病甚至腸胃炎等偶發病藥，市民亦可「搭單」購買健康和衛生用品，例如口罩和廁紙。他相信除受法例所限、屬危險藥物的精神科藥物，大部分藥物均可以無人機運送。

工程師稱可行 倡長遠研跨院運血包

熟悉醫院工程的資深工程師、工程師學會前會長源栢樑認為，無人機定期送藥甚至緊急運送物資均切合本港需求和可行，短期可先探討送藥至偏遠地區，考慮到未必每戶屋外均有空曠地方，建議由村公所作驛站集中收件，居民再到場取藥。他說英國有藥房設立生產線由機械人執藥和包裝後，經無人機運送，本港醫院值得參考。

源栢樑建議長遠探討在緊急事故下跨院運送血包等物資，又稱現時大部分醫院自設化驗所，未來建新醫院可探討使用無人機運送樣本至中央化驗所統一化驗，毋須預留位置予每間醫院設置實驗室，節省用地加建病牀或其他服務。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕將軍澳醫院 布袋澳 低空經濟 無人機送藥 無人機 醫管局

上 / 下一篇新聞