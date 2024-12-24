公院研無人機送藥到布袋澳鄉郊 另擬院內運物資 醫局：探討低空經濟醫療應用

明報記者 張逸羲 孫澤芳

醫管局回覆稱，會全力配合政府推動低空經濟發展的政策方向，與不同政府部門及持份者緊密溝通，探討低空經濟於醫療服務的應用範疇，包括以無人機運送物資的應用可行性。該局無回應哪些醫院正展開研究。

企業洽公院探討 包括北區將軍澳

政府將分階段推行低空經濟「監管沙盒」試點項目，讓申請者在指定航線內以可控和安全的方式測試項目概念，政府從中蒐集飛行資料，以驗證各應用場景的可行性，首批申請本月31日截止，料明年首季公布結果；發展低空經濟工作組組長、副財政司長黃偉綸曾提及，首階段項目以空中監測和無人機運送藥物、外賣及信件等較輕物品為目標。

據悉，近期不同企業和機構向多間公院接洽探討使用無人機，例如與北區醫院、將軍澳醫院研究送藥至鄉郊地區，另與瑪嘉烈醫院探討院內配送文件等物資，而相鄰的數碼港和瑪麗醫院亦正研究合作測試。

現順豐派送收65元 彭鴻昌關注取藥點

邱達根：內地一般設降落點交收

現時醫管局門診設有藥物送遞服務，只要藥單不涵須立即服用的緊急藥物，病人可安排由順豐運送藥物至家門前，收費每次65元，涵蓋全港各區包括離島，最快翌日送達。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌說，期望了解無人機送藥能否降低運輸成本，及令病人能以更低收費使用送藥服務，亦關注病人收藥地點，若非送至家門，則較現時的送藥服務不便。

立法會科技創新界議員邱達根稱，目前內地無人機暫未做到「端到端（end to end）」，一般在有一定人口密度的村內設立降落點交收，以掃碼、人臉辨識確認收件人身分，或安排專人核對身分，認為要送到家門或大廈屋頂「有少少誇張」。身兼醫管局大會成員的他認為須考慮現有送藥服務的「痛點」，認為送往偏遠鄉郊或離島是可考慮方案，例如由北大嶼山醫院出發送到大嶼山區內，覆蓋範圍不算很大，值得考慮。

藥劑師倡社區藥房無人機配送

香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華認為，無人機送藥與順豐送藥角色重疊，而政府計劃在基層醫療層面發展社區藥房，建議日後在社區藥房由藥劑師提供視像藥物諮詢後，經無人機配送藥物，例如慢病甚至腸胃炎等偶發病藥，市民亦可「搭單」購買健康和衛生用品，例如口罩和廁紙。他相信除受法例所限、屬危險藥物的精神科藥物，大部分藥物均可以無人機運送。

工程師稱可行 倡長遠研跨院運血包

熟悉醫院工程的資深工程師、工程師學會前會長源栢樑認為，無人機定期送藥甚至緊急運送物資均切合本港需求和可行，短期可先探討送藥至偏遠地區，考慮到未必每戶屋外均有空曠地方，建議由村公所作驛站集中收件，居民再到場取藥。他說英國有藥房設立生產線由機械人執藥和包裝後，經無人機運送，本港醫院值得參考。

源栢樑建議長遠探討在緊急事故下跨院運送血包等物資，又稱現時大部分醫院自設化驗所，未來建新醫院可探討使用無人機運送樣本至中央化驗所統一化驗，毋須預留位置予每間醫院設置實驗室，節省用地加建病牀或其他服務。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676