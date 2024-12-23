內地推地理標誌認證制 學者倡港研引進否

倘採用料「有利國貨走向世界」

目前中國是全球最大水果生產國，水果產量佔全球約三分之一。張天柱提到，內地早年的品種培育由政府出資，再供農民免費種植；惟近年對於水果知識產權的認知及關注逐步提高，尤其是1985年加入《保護工業產權巴黎公約》後，內地推出多項措施鼓勵農民提升農產品質量，「不是追求產量，而是做好品質」。

國家知識產權局日後將會公布獲批地理標誌的申請，以及建立檢測機構遴選機制，加強監管地理標誌認證。張相信，隨着國家知識產權局統一管理地理標誌制度，有助提高內地農產品質素、形象及市場競爭力，特別是建立與消費者的信任，更易打進高端市場和國際貿易領域，同時促進區域經濟發展和文化傳承。

翻查廣東省政府去年實施的《廣東省地理標誌條例》，任何人或單位不得擅自使用地理標誌專用標誌、在不符標準的產品使用地理標誌等，違者將被沒收違法產品及罰款，當局會依《商標法》等追究刑事責任。

從事數十年水果進口及批發的張凱傑和陳文玲，於2018年成立國際農民標準組織，現已有來自美國、澳洲、日本及加拿大等多國從業員加入，藉此推廣業界可持續發展，阻止偽造標籤及未授權種植方法等不良行為。張建議日後在正貨水果上加上獲批地理標誌的二維碼，消費者簡單掃描後，便可得悉農民及商戶的產品有否獲授權種植及售賣，減低買假貨風險。陳期望相關標準能讓消費者覺得「購買這個產品就能安心食用」。