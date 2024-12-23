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指華3省盜種藍寶石 美專家：訴訟難遏

【明報專訊】美國Grapery葡萄園業務發展與營運總監Christina Marcos從事水果進出口業務近30年，當中有近10年在「International Fruit Genetics」（IFG）工作。她以「甜蜜藍寶石」葡萄為例，IFG在美國種植約2000畝葡萄出口內地，惟公司調查顯示，有農民從澳洲盜種並引進內地種植，影響美國出口。其中2019年高峰期內地有約3000畝盜種農地，經在雲南、四川及山東等省市作法律訴訟，加上部分農民憂被起訴，盜種農地才減到600至700畝。她說，展開法律訴訟程序涉大量金錢和時間，但無法百分百打擊，有賴業界自律向消費者售賣正版貨。

翻查資料，IFG其中13個葡萄品種有在內地註冊。公司於2020年起訴雲南一名侵權者，指其涉非法生產和銷售「甜蜜藍寶石」的種子及產品，雲南省農業農村廳去年裁定侵權罪成並判處巨額罰款。

樂淇蘋果金奇異果同現侵權

Christina強調，盜種不局限於品種或地域，舉例近年樂淇蘋果及Zespri金奇異果等品種亦出現侵權。在歐洲，意大利成為中東及北非等地盜種來源地；其中意大利南部城市巴里，當地法院上月就糖脆葡萄侵權案裁定Bloom Fresh勝訴，下令種植者自費清除所有非法葡萄樹。Bloom Fresh是IFG去年與另一葡萄培育集團SNFL合併組建的育種公司。

侵權取證難 有園方搶先一步剪走

近年各地對水果知識產權關注提高，但Christina稱，侵權取證相當困難，舉例曾有人通報某葡萄園疑有盜種，當團隊到達，該葡萄園已被修剪；即使部分涉盜種的葡萄園未修剪，他們要取得該園的水果樣本化驗亦須向法院申請許可，否則擅闖農地或擅自盜取樣本化驗即屬違法。

對於研發新品種所耗巨資，國際農民標準組織創辦人張凱傑說，育種公司為產品交叉授粉後，會研究胚胎基因、估計產品顏色及味道等，再從數以萬計產品中篩選具潛力的品種試種，其間需研究最適當土壤、農藥及種植方式，確保農民及商戶會進口種植和發售；首批產品面世後，育種公司須申請專利，繼而在全球試行分銷；經蒐集市場數據，再大規劃授權種植及零售批發。

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