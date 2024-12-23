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盜種猖獗育種受壓 果業倡認證制 形味難辨真偽 被頂爛市有商戶停售正版

【明報專訊】大家每天吃的各款水果，是否清楚屬「正版」與否？由港人於2018年創立的國際農民標準組織指出，近年全球水果「盜種」猖獗，農民未有向育種公司支付專利費，偷取種植及銷售專利品種，亦有批發及零售進口盜種貨減低成本。組織憂問題惡化令斥巨資研發新品種的育種公司失去研發動力，最終致消費者選擇減少；組織以美國加州手指葡萄及內地8424西瓜為例，因較便宜的盜種貨充斥市面，有賣正版貨的商戶無奈相繼停售。組織冀推動「國家地理標誌」認證，方便消費者識別正版。

明報記者 施晉宇

農民種植已註冊專利水果品種前，須向研發的育種公司繳交專利費，故批發商進口正版水果價格較高。國際農民標準組織創辦人張凱傑從事水果進口及批發業數十年，他接受本報訪問稱，估算近年約八成水果受盜種影響，以加州手指葡萄為例，他以往售賣正版每磅50元，但有商戶以便宜一至兩成價格售賣盜種產品，在顧客受價錢主導下，他在2021年停售該品種；至於8424西瓜，有盜種貨標價每個30至40元，他前年亦停售每個60至70元的正版貨。

本報記者本月中到訪油麻地果欄，在組織推介售賣正貨的商戶選購3款水果品種，分別是「純情冬戀蘋果」、脆柿和藍莓，再到其他商戶按品種標示、外形等購賣相類品種水果，當時各商戶均稱所售屬正貨。記者將購得的水果交組織鑑別，其中一款蘋果體積較大、質感粗糙，且果皮咀嚼後味道苦澀，疑非產自日本，而是內地盜種貨；亦有懷疑內地盜種的西班牙脆柿，表皮較軟且果肉苦澀；更甚者，部分懷疑盜種水果售價較正版還貴（見表）。

組織：推廣正貨樽頸在消費者不關心

組織另一創辦人陳文玲表示，有別於假冒品牌，盜種貨與正版貨屬同一品種，單靠外形及味道難辨真偽，但受產地氣候、土壤質素及種植方式等因素，外形及味道或有差異。

陳稱，推廣正版貨的樽頸位在於消費者不關心盜種，只要水果安全及質素不受影響，而且盜種產品價錢一般較低，「誰會想跟錢包鬥氣」；亦有顧客認為一般市民無法影響育種公司。她擔心，若育種公司研發新品種無法回本，最終市面水果品種減少，損失的始終是消費者；而消費者是否買到好水果只能憑運氣，下次未必保證相同質素。

專家：育種需5至15年 投資數百萬美元

美國「International Fruit Genetics」（IFG）是全球最大葡萄育種公司之一，美國Grapery葡萄園業務發展與營運總監Christina Marcos曾在IFG工作近10年。她接受本報越洋訪問稱，培育新品種水果一般需5至15年，從研發、申請專利，至推廣市場種植及水果賣買，育種公司要投資數百萬美元開發，擔心若盜種情况惡化，育種公司無法收取專利許可費，研發誘因或會減少。她稱消費者一般難辨盜種貨，僅可在具信譽商戶選購，故批發零售商應承擔責任，為消費者提供優質正貨。

消委自2020年收22宗懷疑假冒

消委會自2020年至今年首11個月接到22宗懷疑假冒水果投訴，涉款共3509元。單一最大宗個案發生於2022年，有消費者在超市購買一盒568元的「塔斯曼尼亞車厘子」，食用時發現口感與過往不同，且質素欠佳，其包裝盒亦無提供產品二維碼，疑為假貨。

海關稱，2020年至今年首11個月，經整合接獲涉水果的舉報共開立15宗調查，其中已就兩宗作檢控，涉案者分別被判罰2000元及3000元；另已就10宗個案向商戶發警告信、勸喻信或充公貨物。

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相關字詞﹕盜版 水果 正版 手指葡萄 8424西瓜

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