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假客服騙案飈 東九「打騙」拘154人涉款2.9億

【明報專訊】警方今年第三季在東九龍錄得586宗假冒客服騙案（見圖），較首季急升逾10倍。東九龍總區展開為期3周代號「劍陣」的執法行動，重點打擊假客服騙案及各種網上騙案，共拘捕154人，涉及騙款約2.89億元。WeChat Pay HK Ltd重申，絕不會索取用戶銀行卡帳戶、密碼等個人資料，更不會要求用戶轉帳。

東九1071假客服案 涉1.9億

東九龍總區刑事總部（行動）署理警司鄔凱寧稱，今年1至10月，東九龍錄得1071宗假冒客服電話騙案，涉及騙款達1.93億元。投資、求職、網上購物、網上情緣等騙案亦持續發生。東九龍總區遂聯同所屬4個警區動員518人，包括大量前線警員、刑偵人員及東九龍行動機動部隊，於12月2至20日展開執法行動。

3周共搗244騙案涉214事主

行動中共拘捕119男35女，年齡15至72歲，當中146名為傀儡戶口持有人和8名電話儲值卡登記人，涉嫌欺騙手段取得財產及洗黑錢被捕，涉及244宗騙案，包括假冒客服、投資、求職等騙案。案件合共214人受騙，年齡17至78歲，總損失高達2.89億元，每宗案件損失由250元至518萬元不等。

冒微信客服 轉駁「銀行」誘轉帳

東九龍總區公眾活動調查組署理總督察周嘉潤表示，當中一名任職文員的61歲女事主，今年8月接獲陌生來電，對方以廣東話自稱為WeChat（微信）客戶服務員，訛稱事主已在平台開通「百萬保障」服務，每月會於銀行戶口自動扣除服務費。當事主聲稱沒選購相關服務時，騙徒會威嚇事主盡快向銀行處理及取消該服務，否則便要承擔服務費。

騙徒遂將電話轉駁至另一名假冒銀行職員，聲稱可協助取消自動扣帳，以認證身分等藉口要求事主將戶口內全部款項95萬元轉至數個指定銀行戶口作保證金，並承諾完成手續後將全數退回。

事主按照指示將錢轉至指定戶口後，騙徒繼續要求事主用其他戶口轉帳，事主疑受騙遂報警。警方於該案件拘捕一名傀儡戶口持有人，該人承認以2000元報酬將兩個戶口賣給他人，該兩戶口曾收到事主共15萬元騙款。

平台：不會主動索用戶資料

WeChat Pay Hong Kong Ltd合規主管蔡蔣善婷稱，假冒客服騙案近期捲土重來，提醒任何引導用戶轉帳的行為都可能是潛在騙局，並重申騰訊、微信、WeChat、WeChat Pay HK也絕不會主動透過電話、短訊等方式索取用戶銀行卡帳戶、密碼等個人資料，更不會要求用戶轉帳。

警方反詐騙協調中心稱，用戶使用內地微信支付、支付寶時，會自動免費開通「百萬保障」服務，毋須支付任何費用、額外申請或續保。

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