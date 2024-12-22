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甯漢豪：新界村屋僭建物或10多萬 暫巡6萬幢半數有 議員信業主多願參加申報制

【明報專訊】政府建議修訂《建築物條例》，並提出重啟12年前屬一次過申報的「新界豁免管制屋宇僭建物申報計劃」，已申報的僭建物不會即時取締。發展局長甯漢豪昨透露，屋宇署已派員巡查約6萬多幢新界村屋，發現半數有大大小小僭建物，如僭建多半層或數層樓，部分更圍封露台。她稱屋宇署手上需處理新界區僭建物或有10多萬個，估計當中四分之一屬未申報暫緩執法。測量師學會認為當局可藉放寬「僭建物」契機集中資源取締高危嚴重違規僭建，有立法會議員相信大部分合資格新界村屋業主願意申報。

3年寬限後未檢核小僭建將執法

政府建議修訂《建築物條例》，提升不遵辦強制驗樓驗窗令罰則，並提高嚴重僭建物不遵辦清拆令的最高罰款，由20萬元及監禁一年增至30萬元及監禁兩年，如仍不遵辦和再次定罪則提高至60萬元及監禁兩年。甯漢豪昨出席港台《星期六問責》指出，小型僭建物如冷氣機支架及晾衫架等，在3年寬限期內經專業人士檢核後可保留，不過如日後被發現日久失修，當局仍會要求處理或發維修令。3年寬限期過後，當局會對未檢核小型僭建物採取執法行動，如不遵辦，懲罰會加重。

料申報期逾年 省資源非「特赦」

新界村屋方面，她透露現時9萬多幢村屋中屋宇署已派員巡查約6萬多幢，發現約半數有僭建物，強調當局即時未必有能力全部處理，署方需審視如何處理如此龐大的數量，故建議重啟登記制度。她預料登記期持續最少一年或以上，而該10多萬個僭建物中，估計四分之一有機會可申報，但業主一直未申報。

甯強調，重啟計劃並非「特赦」涉及僭建的村屋，因申報後仍須每5年檢查，並提交紀錄予屋宇署備案。她解釋，重啟計劃可減省當局處理大量個案需投入的資源，「如我哋開番申報嘅門，以2011年為限，起碼一堆個案暫時可以毋須處理」。

鄉委：全拆不現實 盼研雙贏方案

民建聯新界北立法會議員劉國勳認為，當年申報制度申報期太短，加上村民憂「自動獻身」致村屋被收回而無申報，現時距上次申報已過了10多年，村民有前車可鑑，相信絕大部分合資格業主願申報。劉又強調，有關申報制度只適用於2011年前的村屋僭建物，「其實無放寬什麼」。

立法會議員兼打鼓嶺區鄉事委員會主席陳月明表示，因新界多個區域僭建個案涉及不同複雜程度和歷史因素，一刀切直接清拆不現實，相信計劃有助發展局有時間重新思考工作安排，以及暫時紓緩新界鄉郊緊張的官民關係。她希望政府可預留足夠時間，研究未來有否其他雙贏解決方案。

測量師會倡集中取締嚴重僭建

測量師學會會長林家輝認為，政府修訂《建築物條例》為居於市區及新界的市民提供放寬「僭建物」契機，建議當局利用緩衝期集中資源，有效取締構成結構和消防安全的嚴重違規僭建物，才可為設寬免期取得最大的政策效果。他重申學會支持政府修例，最重要是做足配套措施，加強隨機抽查，以確保僭建物須符合安全要求。

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