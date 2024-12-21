體藝館音樂節遲開遲散 觀眾不滿音響參差 專員：整體協作滿意 吸經驗調整

5200觀眾 羅淑佩：應變措施發揮功能

音樂節邀請15個港泰單位演出，包括MIRROR、COLLAR及SCRUBB等。除競技場三面台座位，亦在地下設座位。記者在場觀察，入場者多為年輕及中年女士。文體旅局長羅淑佩和保安局副局長卓孝業昨晚亦到場視察，卓孝業開場前稱，今次是體藝館首次以演唱會模式試行營運，冀了解場內各項設施能否配合觀眾需要。羅淑佩於社交平台稱，昨晚表演有點超時，但應變措施亦發揮功能。

觀眾讚美觀 指燈光太強座位視線被遮

觀眾陳先生昨晚聯同兩名朋友觀演，認為場地美觀，難得能容納大量觀眾，但對音響「失望」，認為音量過大，除背景聲經常大於人聲，音響亦「拆聲」，「開頭要戴住AirPods（耳機）聽」。他又提到自己位置距舞台較遠，惟燈光仍「太強」，希望場館能改善。有觀眾稱演出過程中最少兩次音響「無聲」。

MIRROR粉絲Joyce則關注場地座位位置，坐在地下區的她視線被前方「人頭海」遮掩，建議場館參考九展，儘管平地建座位，亦設小量梯級，讓較矮或坐後排者視線不受影響。

專員：正了解超時原因 演出時已調音量

音樂節原定6時半開場，10時前散場，不少粉絲於接近開場時仍在場外「打卡」。音樂節最終延遲約20分鐘開始，至約晚上10時45分結束。蔡健斌在演出完畢後見傳媒稱，正向主辦方了解超時原因，但強調交通有充足配套應對表演延誤。有關音響參差，蔡稱綵排時沒觀眾，音量大小或因真正演出時坐滿觀眾而受影響，主辦方演出期間已調整音量，盼汲取今次經驗。

音樂節門票早前經主辦方分發至觀眾；持票人下午4時半起可經體藝館正門、體育大道或中央廣場入場。記者目測3個入口共設24個安檢位置，入場秩序大致良好。

觀眾批入場指示不清 有稱位置方便

MIRROR粉絲Cherry昨晚和兩名朋友觀演，她批評場館入場指示不清，原打算經體藝館地下正門進入場館，其後被保安指示到中央廣場入場，結果需多走一段約240米大斜路。40多歲Cheryl同是MIRROR粉絲，昨午4時多已到達場館外，居住將軍澳的她認為場館位置方便，以往到亞博動輒需兩小時。