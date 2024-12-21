流標拆細重推 東涌東站1期批出 南豐擁當區發展經驗 測量界料小蠔灣同縮規模

南豐：尤看好鐵路項目

上月收到33份發展意向書的港鐵東涌東站1期發展項目，於日前截標，獲本地「大孖沙」如長實、新地等入標。港鐵昨公布，上述項目由南豐集團附屬公司亨昌發展有限公司投得發展權。翻查資料，南豐對上一次中標港鐵住宅項目，要追溯至2016年初投得將軍澳日出康城第10期項目（即LP10，已入伙）。此外，南豐於東涌亦具住宅發展經驗，於迎東路的昇薈至今樓齡約9年。

南豐集團香港地產處執行董事許謙讓回應查詢稱，集團看好東涌發展潛力，而集團早年已在區內發展大型住宅項目昇薈，對區內環境十分熟悉；集團會繼續吸納優質地皮，特別看好鐵路沿線及港鐵項目。

測量師：顯發展商仍具投地興趣

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，項目去年「零入標」後，港鐵重新規劃東涌東站發展，調配商業、住宅用途，是次批出項目發展權反映發展商仍具投地興趣，拆細項目亦有助增加投標意欲，惟現時經濟環境下，料發展商出價傾向保守。

他續稱，若項目規模大及牽涉政府工程，投資風險將提高，發展商參與意欲也較低，而東涌尚有不少住宅用地待推出，港鐵在鄰近的小蠔灣亦有發展項目，預計會參考今次東涌東站做法，縮小發展規模或面積以增吸引力。

伙數減半 「入場費」縮七成

據悉，是次招標的東涌東站1期，規模較去年削減，住宅由原先興建4幢共1200伙縮減五成至兩幢共600伙；另過去需中標者興建商場，是次則純住宅。另外，港鐵調低前期費用（即市場俗稱的入場費），由過去11億元縮減七成至3.3億元，以可建住宅樓面約32.39萬方呎計，每方呎樓面價約1022元，較去年每方呎約1580元跌35%。

據悉，發展商入標需先付3.3億元前期費用，再以分紅比例決勝負。

值得一提的是，住宅官地過去亦有因發展規模大而流標，如2018年的山頂文輝道豪宅地可建樓面約40.43萬方呎，當時最高估值達485.17億元，最終流標；兩年後政府將地皮「一拆二」重新上馬，終分別由九倉以及九倉、信置主席黃志祥持有的海外註冊公司、華置大股東陳凱韻（甘比）等合組的財團投得。

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