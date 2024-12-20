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美減息0.25厘符預期 聯儲放鷹 明年減息次數料4變2

【明報專訊】美國聯儲局昨日本港時間凌晨公布今年最後一次議息結果，如同市場預期般下調聯邦基金利率目標0.25厘，降至4.25厘至4.5厘區間，昨日本港各銀行亦跟進下調最優惠利率0.125厘（刊B1）。聯儲局9月以來累計減息1厘，加上下半年美國通脹降溫沒有進展，而且候任總統特朗普聲言提高通脹、驅逐移民的政策料將提高通脹，聯儲局是次在季度經濟預測，將預期明年減息幅度大削一半至0.5厘，點陣圖亦顯示明年減息次數將較9月時預計的少一半，主席鮑威爾並在記者會明言，貨幣政策緊縮性明顯減少，考慮進一步減息時會更謹慎（cautious）。

會議同時公布的利率走勢點陣圖顯示，明年料減息兩次，較9月時預計的4次為少。聯儲局官員同時調升利率及物價水平預測，包括將明年利率中位數預測自9月時的3.4厘，調高至3.9厘，2026年維持減息0.5厘的預期，至2027年底才會減至長期水平的3厘附近。作為當局通脹指標的核心個人消費開支（PCE）通脹，預期至2025年保持在2.5%，較9月高0.3個百分點，降至2%目標的時間，由9月時預期的2026年延至2027年（見表）。

料未來3年經濟不會大幅惡化

聯儲局另一目標為促進充分就業，當局預測未來3年經濟不會大幅惡化，至2027年的失業率為4.3%，較今年11月僅高0.1個百分點。議息聲明則與11月大致相同，不過是次有一成員、即克里夫蘭聯儲銀行行長Beth Hammack投票支持不減息。鮑威爾表示，就業市場降溫，但沒有快到引起當局關注，進一步減息要視乎通脹降溫的進程，觀察12個月內通脹的變化，並考慮就業市場情况，只要經濟和就業市場穩固，當局會審慎地考慮再減息。

聯儲局本月「鷹派減息」（hawkish cut），即減息的同時對進一步減息表示審慎下，當晚（周三）標普500指數跌2.95%。截至昨晚9時半，美國國債10年期孳息率進一步升至4.538厘，見5月底以來新高，據芝商所FedWatch工具顯示，利率期貨市場預期至明年1月美國有91%機率不減息，要直至5月至少減息1次的機率才有59%（見圖）。

關稅對通脹影響 稱準確回答為時尚早

特朗普將於1月上台，鮑威爾認為現時就關稅對通脹有何影響給予「準確答案」為時尚早，不過有部分成員初步將政策對經濟的假設性影響，在是次議息會議預測中反映。摩根士丹利發表報告，認為12月聯儲局議息會議較該行預期明顯更為鷹派，似乎反映部分官員認為貿易、移民和財政政策的潛在轉變，會令通脹更穩固，從而令利率保持較高水平。該行下調明年減息次數，由1月、3月和5月各減息0.25厘，改為只在3月和5月減息，本輪減息期的終值亦由2.4厘上調至2.6厘。

巴克萊銀行則維持基準預測，料聯儲局明年在3月和6月各減息0.25厘，明年下半年由於提高關稅和實施更嚴格的移民管控，令核心PCE通脹再次上升；聯儲局至2026年中才會繼續減息，全年各減兩次0.25厘，將目標利率降至適度偏緊的3.25厘至3.5厘。

明報記者

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相關字詞﹕鮑威爾 減息 聯儲局 通脹 特朗普

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