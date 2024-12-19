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當局稱城巴不加則蝕 議員促監督開源

【明報專訊】政府昨向立法會提交的文件中進一步提供三巴加價理據，運輸及物流局稱如票價不變，九巴明年將錄得低回報，2026年料虧損，而城巴今年以至未來兩年均虧損。獲批加價後，九巴預計明年起可連續兩年取得中等回報，而城巴明年及2026年亦將僅達收支平衡或輕微回報。有議員擔心城巴來年或要再申請加價。

局方稱，九巴受惠規模經濟效益，洽談燃油等商業合約時有較高議價能力，致財務狀况較穩健。如不獲加價，九巴2026年將虧損，但考慮到財力較雄厚，較溫和加幅應已足夠。

城巴方面，局方稱客量已回復九成，但主要依賴港島及過海線，港島人口漸減，而城巴營運接駁邊境巴士需求雖增，但增加客量難及其他路線下跌客量。局方稱，城巴近年雖投得啟德、屯門第54區及十四鄉等新發展區路線，但仍待回報，現時虧損。民建聯立法會議員李世榮擔心，以城巴財政情况來年或需再加價，盼當局監督城巴開拓非票務收入及財政，「如做得咁辛苦，可能要諗吓使唔使搵其他人幫手做」。

至於嶼巴，如不加價預計2024/25至2026/27年度未來3年均虧損，現客量增長較預期慢，而2029年啟用的東涌線延線會為嶼巴帶來挑戰。 如獲加價，未來3年則可取得低至中等回報。

增「旅客服務」路線組別 三巴暫未有

另外，局方藉今次加價為三巴車費等級表增加「旅客服務」新路線組別，目前三巴尚未有相關路線。局方稱，該組路線定位將更着重觀光，走線將連接多個景點並提供隨上隨下服務。

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