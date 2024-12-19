兩巴逾半過海通宵線加逾1元 11繁忙線增逾1.5元

九巴、城巴及嶼巴將平均加價4.3%、7.5%及6.5%。撇除旅遊、通宵及特別服務路線，九巴大部分九龍及新界非過海線加0.2至0.4元，城巴非過海線加0.2至2元。過海線、通宵線則多為聯營路線，前者加0.6至1.6元，後者加0.3至2.4元。

逾10線加2元 常規線B8升幅最大

撇除馬場線及特別路線，最少逾10條巴士線加幅達2元，包括城巴大圍來往香園圍口岸的B8，實際加幅達12.4%；其餘大部分為通宵線，例如屯門來往尖沙嘴N50、 沙田來往華富或中環的N170及N182等，兩路線加價後收費逾31元。

新界隧巴多線日夜均增逾1.5元

本報亦發現，多條新界過海路線不論日間路線或通宵均加多於1.5元，包括大埔/太和來往中上環的307系列路線、天水圍來往銅鑼灣的969系列、馬鞍山來往中區的680系列等。其中，日間服務的307線加1.6元，至27.3元，而通宵N307線加2.4元，至42.9元，為全港常規路線中最貴。

李頌恩過去兩日均表示，通勤路線加幅會較低，觀光、馬場及假日休閒路線加幅會較高。據本報整理資料，不少假日較受歡迎路線平均加幅較高，如8條來往多個內地口岸的B線，有5條均加逾1元。不過同時亦有最少11條繁忙路線加價逾1.5元，涉及屯門、元朗、上水、粉嶺皇后山、沙田、馬鞍山等過海路線。

劉國勳盼考慮地區因素 遏新界加幅

民建聯新界北立法會議員劉國勳指出，新界因地方較大，點對點巴士服務需求高，新界過海路線加價對市民影響很大，粉嶺皇后山等亦更多為基層，如需大幅加價情况不理想。劉認為，新界市民交通費本因車程距離較長而更高，理解過海長途線按比例加價後金額會較大，但盼當局日後制訂路線加幅時，可考慮地區市民需要，不要再增加新界市民交通費負擔。劉建議城巴盡快推月票，兩巴亦應推更多惠及新界居民的優惠。

民建聯新界東南立法會議員李世榮指出，不少馬鞍山市民常搭680、682等路線通勤，關注相關路線加幅。李認為，政府計算各路線加幅時有一定科學計算機制，但落地時市民未必接受，當局亦需考慮市民感受。

至於嶼巴，連同旅遊、通宵及特別服務巴士，各路線加0.2至4.7元，當中以南大嶼山及南北大嶼山路線加幅較高，九成路線加逾1元。