辦後事需4部門穿梭 研一網辦妥 申訴署倡長遠增設醫療指示晚期照顧

沒言哪部門「認頭」 稱自行商量最佳

目前辦理先人離世手續涉及不同公營部門服務，衛生署及醫管局負責殮房服務及簽發死亡文件；入境處處理死亡登記；食環署負責處理家屬申請及跟進喪禮安排、火葬及骨灰處理等事宜。市民可親身到入境處、衛生署及食環署的聯合辦事處處理部分死亡個案的死亡登記及火葬事宜，但土葬申請不能在辦事處處理。

現需逐連結按 來回各網站頁面

報告稱，現時有關辦理先人離世的資訊，放在政府一站通網站下有關「為離世者家屬提供的服務及支援」頁面，家屬需逐一按連結到不同部門網站尋找資料，但「不容易尋找」，以死亡登記為例，市民按下「與申請辦理死亡登記的有關表格」連結後，會連接至入境處「出生及死亡登記」頁面，但當中又有9份有關出生及死亡登記等不同服務表格，市民需費時「來回穿梭」於各部門網站不同頁面。

根據入境處「出生及死亡登記」頁面，9份服務表格包括「翻查死亡登記紀錄申請書」、「死亡登記紀錄內記項的核證副本申請書」等，遞交填妥表格方式只有郵寄或親自遞交。

食環設專網改善 申訴署稱可作基礎

報告亦指出，以往因缺乏電子化服務，需親身到各部門辦理手續，部分家屬因而選擇殯儀中介代辦，公署不時接獲投訴稱相關手續電子化有可改善之處，舉例即使先人家屬透過食環署電子系統遞交編配可續期新骨灰龕位的申請後，因系統限制而未能處理同日火化個案的核證工作，家屬須親自到食環署的辦事處核對死亡文件及繳費。不過，食環署已改善，上月推出「身後事專題網站」，可處理同日火化個案的核證工作，家屬毋須親自到相關辦事處辦理手續。

公署向食環署、衛生署、醫管局及入境處等提出10項建議，包括政府應在食環署推出的網站為基礎，考慮設立一個跨部門及附設相關電子服務申請的一站式專題網站，內容可包括涉及各部門的服務申請程序及所需文件等；長遠可研究在一站式專題網站開發個人化功能服務，例如可於網站設定個人醫療指示、晚期照顧等各項安排。

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